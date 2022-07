Eugenio Scalfari, documentario: dove vederlo e di cosa parla

Eugenio Scalfari, documentario: uscito nell’ottobre del 2021, ecco che ritorna dopo la morte del giornalista. Un’opportunità per conoscere meglio la sua personalità e per approfondire la vita del giornalista che si inserisce nella storia italiana.

Eugenio Scalfari, documentario: dove vederlo

Scalfari, a sentimental journey, il documentario che racconta il “viaggio” del giornalista Eugenio Scalfari attraverso i ricordi e i racconti delle figlie Enrica e Donata insieme a Anna Migotto, con la regia di Michele Mally.

Il progetto sul giornalista è stato realizzato da 3D Produzioni con Rai Documentari, ed è stato presentato il 21 ottobre 2021 alla Festa di Roma e con la messa in onda il 23 ottobre 2021 su Rai3 alle 17.45. L’omaggio a Scalfari è visibile anche in streaming sulla piattaforma di RaiPlay.

Di cosa parla

La sinossi ufficiale recita così: “Guardando a ritroso l’arco della mia vita di momenti di felicità e di senso compiuto ne ho avuti tanti a compenso delle fatiche, delle lotte, dei rischi.

Una vita piena non serena ma fortunata e felice. Molte ansie e anche molti complessi di colpa, molta fiducia in me stesso, molto amore verso gli altri, unito ad una intensa competitività. Ho dato molto amore e moltissimo ne ho ricevuto”.

Si tratta di un percorso e un viaggio con materiali video fotografici inediti che raccontano lo Scalfari meno conosciuto insieme alle testimonianze di chi lo ha conosciuto e stimato, tra gli altri, Roberto Benigni, Paolo Sorrentino, Walter Veltroni, Fabrizio Barca, Natalia Aspesi, Ezio Mauro, il Cardinale Vincenzo Paglia, Bernardo Valli e Lucia Annunziata.

