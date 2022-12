Mi casa es tu casa il 30 dicembre: anticipazioni ed ospiti della puntata

Mi casa es tu casa: Malgioglio ritorna con il suo suo personale show su Rai 2. Il programma è partito mercoledì 7 dicembre e andrà avanti fino a gennaio 2023. In ogni puntata ci sono ospiti sia nazionali sia internazionali.

Mi casa es tu casa il 30 dicembre: anticipazioni

Cristiano Malgioglio ritorna su Rai 2 con un suo personale show Mi casa es tu casa. Sempre in prima serata e si potranno seguire le diverse clip e la diretta del programma sarà in streaming su RaiPlay. La quarta puntata è in onda il 30 dicembre, mercoledì 4 gennaio 2023 l’ultima puntata. Gli ascolti non sono molto rassicuranti e dunque il conduttore proverà attraverso i suoi ospiti ad alzare l’asticella dello share con qualche sorpresa in più magari.

Gli ospiti della puntata

Nella puntata dei venerdì 30 dicembre ci sarà un ospite davvero particolare. Ilona Staller, in arte Cicciolina, si racconterà in casa Malgioglio. Icona dei film hard e a luci rosse in passato, racconterà l’infanzia in Ungheria, il periodo nei servizi segreti e l’esperienza in politica. “Io, premetto, non le ho chiesto niente del suo passato da attrice hard, anche perché non ho visto neanche un suo film.

Le ho detto: `per me potresti aver recitato il ruolo di Rossella O’Hara´, non ho idea”, con queste parole ha sancito la promessa il conduttore.