Stanno per volgere al termine i mondiali di atletica 2023 e tra le ultime gare in calendario ci sono quelle della staffetta 4×100 uomini e 4×100 donne. In entrambe le gare, l’Italia correrà la finalissima.

Mondiali atletica 4×100 staffetta uomini

Due anni dopo l’oro di Tokyo, l’Italia torna protagonista della staffetta 4×100 ai mondiali di Atletica di Budapest 2023 con Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu che hanno vinto la seconda semifinale, qualificandosi col miglior tempo mondiale dell’anno in 37.65.

La finale si svolgerà sabato 26 agosto ed è in programma alle 21.40. In campo maschile mancava dal Mondiale 2011.

Mondiali atletica 4×100 staffetta donne

Anche le donne dell’atletica non sono state da meno degli uomini. Il quartetto delle ragazze, infatti, composto da Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Alessia Pavese (9″98 sul lanciato in ultima frazione) è infatti riuscito migliorare il primato italiano correndo in 42.14. Le donne si sono qualificate come terze nella loro semifinale e qualificandosi sono entrate in finale con il 4° miglior tempo assoluto.