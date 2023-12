Rabiot non rinnova con la Juventus, la mamma: “Nessuna trattativa”

Rabiot non rinnova con la Juventus, le parole della mamma-agente: “Nessuna trattativa, non stiamo parlando con nessun club”. Ancora nebuloso il futuro del centrocampista francese, il cui contratto è in scadenza il prossimo giugno.

Rabiot non rinnova, la mamma-agente blocca la Juventus: “Nessuna trattativa”

Anche quest’anno Adrien Rabiot è protagonista dentro e fuori dal campo. Il centrocampista francese della Juventus è un punto fermo del team guidato da Massimiliano Allegri, nonostante il suo contributo non sia esplosivo dal punto di vista realizzativo come lo scorso anno. A ripetersi, più che la valanga di goal, è la telenovela del rinnovo di contratto. Rabiot è nuovamente in scadenza: l’accordo firmato la scorsa estate finirà nel giugno del 2024 e, per il momento, non sembra intenzionato ad allungare la sua permanenza alla Juve.

Sebbene un recente articolo della Gazzetta dello Sport parlasse di una potenziale intesa tra il francese e i bianconeri, la sua mamma-agente Veronique Rabiot ha subito negato tutto: “Con la Juve non c’è nessuna trattativa, smentisco le notizie in merito a un rinnovo di Adrien. Non è stata presa nessuna decisione sul futuro ed è interamente concentrato sul campo. Al momento non ci sono discussioni con nessun club“. Veronique è parsa anzi irritata dalle recenti voci: “Giovedì mi sono arrabbiata quando ho letto certi articoli, stiamo parlando di una totale invenzione giornalistica”.

Cosa succede ora: il futuro della Juve e di Rabiot

In caso di mancato accordo, la Juventus dovrà correre ai ripari per puntellare un reparto già di suo abbastanza traballante. Un nuovo acquisto dovrebbe arrivare già a gennaio, con Cristiano Giuntoli che starebbe preparando un offerta per Kalvin Philips, duttile centrocampista difensivo che sta trovando poco spazio nel Manchester City. Per quest’estate, invece gli occhi della Juventus sono puntati su Teun Koopmeiners, pilastro del centrocampo dell’Atalanta. Per quanto riguarda Rabiot, in caso di mancato rinnovo il francese potrebbe tentare la fortuna in Spagna: il Barcellona lo tiene d’occhio da tempo e sarebbe pronto ad offrirgli un contratto di tutto rispetto.