Chi è Veronica Burchielli, l’ex tronista tornata sui social dopo mesi (con 20 kg in meno)

Veronica Burchielli ha fatto il suo ritorno su Instagram con alcune Stories dopo quattro mesi di silenzio. L’ex protagonista di Uomini e Donne, prima corteggiatrice e poi tronista, ha spiegato che cosa è successo in questi mesi. Dando conferma ai rumors che erano circolati.

Veronica Burchielli torna sui social: “La mia vita è cambiata in meglio”

“La mia vita è cambiata in meglio sotto ogni aspetto. Il fisico è stato solo una conseguenza dopo avere trovato il coraggio di fermarmi. Non c’è cosa più sana che concedersi del tempo quando sentiamo il bisogno. Ho perso quasi venti chili. Grazie”.

Veronica Burchielli ha aggiunto: “Nessuno deve vergognarsi del proprio corpo. Il dimagrimento è stata una conseguenza dall’essermi presa del tempo per me. Ritagliarsi del tempo è sinonimo di affetto verso sé e di volersi prendere cura dei nostri pensieri ed emozioni. Se vi accorgete di vivere una giornata no, decidete di fare qualcosa di diverso dal solito. Qualcosa che possa smuovere la parte migliore di voi”.

I timori dei follower erano fondati: bodyshaming e cyberbullismo contro Veronica Burchielli

I suoi follower (216mila su Instagram) si erano interrogati mesi fa su cosa le fosse accaduto. Ed era emerso che la giovane aveva attraversato alcuni problemi di autostima, dovuti al bodyshaming di chi proprio sui social le faceva notare i (presunti) chili di troppo. Veronica ad un certo punto ne ha avuto abbastanza ed ha lasciato i social. Sino al ritorno di ieri.

Veronica Burchielli: la relazione con Alessandro Zarino ed il nuovo amore (misterioso)

Veronica Burchielli era diventata un volto noto del piccolo schermo nell’edizione 2019/2020 di Uomini e Donne. Era corteggiatrice di Alessandro Zarino. Ma quando era stata scelta da lui, lei lo aveva alla fine rifiutato. Poi, in una successiva edizione, il ribaltamento dei ruoli: Veronica da tronista aveva accettato le avances del corteggiatore Alessandro. Avevano lasciato la trasmissione insieme, ma la loro storia è poi naufragata pochi mesi dopo. Nella vita di Veronica Burchielli pare ora esserci un’altra persona, la cui identità è tuttavia ancora top secret: “Il mio fidanzato, grazie amore”, quanto scritto dalla mora tra le stories poche ore fa per descrivere una foto di buste con cibo cinese.