Chi è Luca Daffrè: biografia, Uomini e Donne, scelta di Alessandra

Luca Daffrè è un tronista di Uomini e Donne che in passato ha partecipato anche a programmi tv. Vediamo meglio chi è.

Chi è Luca Daffrè

Luca Daffrè è un ormai ex tronista di Uomini e Donne, volto televisivo dei realiy. Molto attivo nei social, dove ha raggiunto più di 260 k di followers, è molto attratto dal mondo della moda tanto che come modello ha sfilato per importanti brand italiani come Dolce & Gabbana e Armani. In una occasione ha collaborato anche con il cantante rapper Fedez per una video clip.

Tv

Prima di partecipare a Uomini e Donne di Maria De Filippi, Daffrè ha anche partecipato nel 2018 come tentatore di Temptation Island (conduttore Fillippo Bisciglia). Successivamente ha presenziato anche al Dating Show di Teresa Langella. Nel 2022 è stato chiamato a partecipare all’edizione dell’Isola dei Famosi con Edoardo Tavassi ed è anche un buon amico di Luca Onestini.

Uomini e Donne

Nel corso della sua esperienza a Uomini e Donne, Luca ha scelto tra le corteggiatrici Alessandra con queste parole: “quando ho iniziato il percorso mi ero promesso di andare oltre l’apparenza e conoscere a pieno le ragazze che sarebbero scese per corteggiarmi. Ma tu mi hai colpito subito quando sei arrivata per la tua semplicità – ha detto rivolto ad Alessandra – e andando avanti ti sei fatta conoscere. Hai tirato fuori dei lati che mi sono piaciuti, con te mi è venuto tutto spontaneo, hai tirato fuori parti di me che non conoscevo e lo hai fatto nel modo più semplice possibile. Ho conosciuto un Luca genuino”

“Voglio viverti fuori da qui”

Sempre durante la sua scelta televisiva, il ragazzo ha aggiunto ad Alessandra le seguenti parole. “Non posso dirti che ti conosco già al 100%, ma a volte non è fondamentale il tempo, alcune cose le capisci. Io ad oggi non so se hai fatto bene o no a non prendere quel volo, però ho voglia di conoscerti fuori, di viverti, poi magari prendere insieme quel volo. Sei la mia scelta e ho voglia di viverti fuori”.