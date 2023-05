Blanco, aperta una gelateria: ha il nome di una sua hit

Non soltanto cantante ma anche imprenditore: ecco che Blanco ha aperto una gelateria, sperimentando un nuovo mondo professionale. L’artista classe ’03 ha chiamato la sua attività come un suo brano, inaugurando il negozio a Brescia.

Brescia, gelateria aperta da Blanco

Il 2o23 si è rivelato – fino a questo momento – un anno particolare per Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco. Il cantante classe ’03 ha infatti preso parte a Sanremo, subendo però una squalifica a causa del pessimo comportamento mostrato durante il programma. Aspramente criticato, sembra che le polemiche si siano spente appena è tornato a cantare, presentando il suo nuovo album, affiancato da un’artista senza tempo, ovvero Mina.

Nel mese di Maggio il 20enne ha invece deciso di dar vita alla sua gelatera, inaugurando l’attività Sabato 6 Maggio a Brescia e trovando il favore di moltissimi fan, in fila per assistere all’evento, avvenuto in viale Italia. Per omaggiare questa sua avventura nel mondo imprenditoriale, il cantante ha voluto dare alla pasticceria il nome di una sua hit, ovvero L’isola delle Rose, proprio il titolo del pezzo portato al Festival di Sanremo 2023.

Una vera e propria avventura, con Blanco in primo piano e pronto a metterci del suo. L’inaugurazione ha già avuto un buon successo, con circa 500 persone presenti. Il cantante è tra l’altro non soltanto testimonial del locale, ma anche uno dei soci, insieme ad amici e parenti con cui ha aperto l’attività. Dal negozio al sito web, gli imprenditori hanno voluto diffondere il loro obiettivo:

“La nostra produzione di dolce e salato tradizionale, associata anche ad una proposta di prodotti senza glutine, senza lattosio e chetogenici, nasce dalla volontà di offrire a tutti un’esperienza gustativa di qualità, senza compromessi e/o rinunce ai gusti, che si pensa di dover perdere quando si tratta di prodotti senza glutine”.

Un messaggio che può attirare diversi clienti, dimostrando anche di essere al passo con i tempi e di godere di un’ottima apertura mentale.