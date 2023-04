Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti si sono lasciati: “Rispettate il momento”

Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti si sono lasciati. È ufficialmente finita tra l’ex gieffino e la sua compagna, conosciuta durante il suo periodo da tronista a Uomini e Donne. L’annuncio su Instagram: “Vi prego di rispettare il momento”.

Fulmine a ciel sereno per gli appassionati di gossip e di Uomini e Donne. Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti , celebre coppia nata nel dating show di Maria De Filippi, si sono ufficialmente lasciati. Lo ha annunciato lo chef ex gieffino sul suo profilo Instagram, in una serie di Storie: “Tra me e Soraia è finita. Vi prego di rispettare questo momento. Vi voglio bene, Luca”. Nessun dettaglio al momento sulle circostanze che han portato alla rottura della coppia, se non qualche commento molto deluso di Salatino: “Non è tanto la grandezza delle delusioni, ma la piccolezza di chi credevi fosse grande”. Dopo un percorso pieno di battibecchi e gelosie, l’esperienza dello chef a Uomini e Donne lo aveva portato a scegliere proprio la 28enne di origini egiziane, al suo fianco ormai dallo scorso anno. Che cosa è successo davvero tra i due?

Le teorie del web, dal tradimento alla “strategia”

Da giorni ormai si rincorrevano sul web alcune teorie su una possibile crisi tra i due, finora senza troppi riscontri. Secondo le voci, Luca Salatino avrebbe affrontato un intervento importante alla schiena e una lunga convalescenza tutto da solo, senza il supporto di Soraia. I due avrebbero persino trascorso le feste pasquali separati. I post di Salatino, quindi, sarebbero solo l’ufficializzazione di una situazione già gelida da fin troppo tempo. Dietro la frattura, secondo alcune ipotesi, ci sarebbe un tradimento da parte di Soraia che, durante l’assenza dell’ex tronista, impegnato nella casa del GF, si sarebbe innamorata di un altro. Secondo altre speculazioni, invece, la separazione non sarebbe altro che una strategia in vista della possibile partecipazione della coppia alla prossima edizione di Temptation Island.