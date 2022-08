Avanti un altro, il 6 parte il casting a Pescara: come partecipare allo show

Avanti un altro cerca nuovi concorrenti, il 6 settembre a Pescara parte il casting: come partecipare? Tutti i metodi per iscriversi alla selezione.

Avanti un altro, al via il casting per la nuova stagione: come partecipare allo show? Ecco come iscriversi alle selezioni per i nuovi concorrenti del divertente quiz condotto a Paolo Bonolis e Luca Laurenti, previste per il 6 settembre a Pescara.

Avanti un altro, come partecipare al casting del 6 settembre?

La redazione di Avanti un altro è in cerca di volti nuovi per la prossima stagione televisiva. Martedì 6 settembre a Pescara avrà inizio il casting per i nuovi concorrenti dell’amato quiz di Canale 5 presentato da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Per partecipare alla selezione, basta semplicemente iscriversi, a patto che siate maggiorenni.

Come iscriversi al casting: mail, sito web, telefono

Ci sono tre metodi per iscriversi alle selezioni dei nuovi concorrenti. È possibile fare richiesta inviando una mail all’apposito indirizzo, [email protected]. Tale mail dovrà contenere i dati anagrafici dell’interessato, oltre che una fotografia, un recapito telefonico e la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv”.

È possibile iscriversi anche compilando l’apposito modulo sul sito di SDL TV, che si può trovare facilmente nella sezione casting. Infine, ci si può registrare lasciando un messaggio di segreteria telefonica al numero 06 62 28 69 00.