Allerta meteo in Sicilia di colore rosso lunedì 15 maggio: vento e temporali con scuole chiuse in diversi Comuni

Allerta meteo in Sicilia nella giornata di lunedì 15 maggio. Scuole chiuse in diversi Comuni ed attenzione alta per i rischi.

Allerta meteo in Sicilia per la giornata di lunedì 15 maggio: temporali e vento si abbattono su diverse zone dell’isola con il Dipartimento della Protezione Civile che ha fatto scattare l’alalrme. Così molti Comuni hanno deciso per la chiusura delle scuole.

Allerta meteo in Sicilia di colore rosso lunedì 15 maggio: vento e temporali

L’allerta meteo di lunedì 15 maggio coinvolge, in particolare, la Regione Sicilia. Il dipartimento della Protezione Civile ha annunciato “un profondo minimo depressionario, in formazione tra la Tunisia e il mar Libico, tende a muoversi rapidamente verso lo Stretto di Sicilia, andando ad interessare già dalle prime ore di domani, la Sicilia con piogge e temporali intensi, specie sui settori occidentali”. Il bollettino di criticità ha evidenziato le zone più colpite: “avviso di allerta rosso in tutta la provincia di Trapani e in alcune zone del Palermitano, Agrigentino, Nisseno, Messinese ed Ennese. A partire da stanotte sulla parte ovest dell’Isola si abbatteranno forti piogge, rovesci con forti raffiche di vento e mareggiate e frequente attività elettrica. Coinvolta anche la parte costiera del Messinese”.

Scuole chiuse in diversi Comuni

In diversi Comuni è stato deciso ed annunciata la chiusura delle scuole. A Palermo il sindaco Roberto Lagalla ha emanato l’ordinanza con la quale sono state chiuse tutte le scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido. “L’avvertenza principale ai palermitani e a tutti i cittadini del territorio della provincia – dichiara il sindaco – è quella di limitare il più possibile gli spostamenti e di uscire da casa per ragioni di lavoro o di effettiva necessità e di scegliere, in quel caso, percorsi lontani dai sottopassi e dai corsi d’acqua. Ringrazio fin da ora la Protezione civile comunale e le squadre delle aziende partecipate che già da oggi stanno lavorando per prevenire il più possibile i disagi a causa di eventuali condizioni meteorologiche avverse e che anche domani saranno pronte a intervenire per garantire la sicurezza”.

Come Palermo anche Carini, Isola delle Femmine, Torretta, Borgetto, Marineo, Corleone, Bagheria, Capaci, Terrasini, Trappeto, Balestrate, Partinico, Monreale, Montelepre. Nel Trapanese adottate ordinanze di chiusura degli istituti scolastici a Trapani, Marsala, Mazara del Vallo, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Petrosino, Partanna, Alcamo, Erice e Valderice. L’allerta per la zona di Agrigento è di tipo arancione, ma il sindaco della città dei templi, Francesco Miccichè, ha deciso comunque di chiudere le scuole, seguito da altri Comuni della provincia: Palma di Montechiaro, Aragona, Comitini, Canicattì, Favara, Sciacca, Cianciana e Alessandria della Rocca.

