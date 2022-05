La Marilyn di Andy Warhol all’asta a un prezzo record: quanto è costata?

Un’iconica Marilyn Monroe di Andy Warhol è stata battuta all’asta a un prezzo record: quanto è costata? Il ritratto dell’attrice anni ’50, dipinto dal maestro della Pop Art nel 1964, è ora l’opera d’arte del XX secolo più costosa della storia.

Prezzo record per la Marilyn di Andy Warhol all’asta: quanto è costata?

Dopo una contrattazione di appena quattro minuti, un nuovo prezzo record ha stravolto il mondo dell’arte. Si tratta di una delle Marilyn Monroe di Andy Warhol, celebre artista simbolo della Pop Art, battuta all’asta da Christie’s: quanto è costata? La serigrafia del 1964 Shot Sage Blue Marilyn ha infatti raggiunto un prezzo di 195 milioni di dollari, circa 184 milioni di euro.

Una cifra enorme grazie alla quale il ritratto di dell’iconica attrice anni ’50 è ora l’opera d’arte del XX secolo più pagata della storia. Ad assicurarsi il quadro è stato Larry Gagosian, gallerista americano di origini armene di 77 anni. Non si tratta di un risultato imprevisto per la casa d’aste britannica, che aveva pronosticato un prezzo massimo di circa 200 milioni.

Battuto il record di Picasso, i proventi andranno in beneficenza

Il ritratto ha battuto il record precedente di 179,4 milioni di dollari, detenuto da Donne di Algeri di Pablo Picasso dopo la sua vendita nel 2015. Prima di oggi il prezzo massimo mai pagato per un opera di Warhol si fermava ai 105,4 milioni di dollari, raggiunto nel 2013 per la serigrafia del 1963 Silver car crash (Double disaster). Il record per il prezzo più alto in assoluto resta tuttavia ancora imbattuto, e appartiene a un grande quadro italiano.

Si tratta infatti di Salvator Mundi, dipinto da Leonardo Da Vinci. Fu venduto nel 2017 per 450 milioni di dollari nella casa d’aste Christie’s di New York. I proventi della vendita verranno dati in beneficenza. I soldi verranno infatti consegnati alla Fondazione Thomas e Doris Ammann di Zurigo, ente che fornisce assistenza sanitaria ed educativa ai bambini di tutto il mondo.

LEGGI ANCHE: Dipinto, asta record: un quadro di Frida Kahlo sul podio