Federica Pellegrini incinta? La risposta dura dell’ex nuotatrice: “Voci intollerabili e assurde”

Federica Pellegrini incinta: la voce gira da giorni sui social ma anche sulle copertine di molte riviste di gossip. Così è stata costretta la diretta interessata a commentare le voci ma soprattutto a dare una risposta sulla sua possibile gravidanza.

Federica Pellegrini incinta?

“Il nostro amore si fa in tre“, è il titolo della copertina del settimanale Chi. Continuano, dunque, a circolare le voci sulla possibile gravidanza dell’ex campionessa di nuoto Federica Pellegrini sposata con Matteo Giunta.

Tutta colpa di uno scatto fatto a Ponza in cui la campionessa di nuoto quasi 35enne, che ormai si è ritirata dalle gare, indossa un costume intero: il ventre, secondo i fan, è leggermente rigonfio, tanto che ha fatto subito pensare alla gravidanza della campionessa. In tal caso sarebbe il primo figlio suo e di Matteo Giunta. A lanciare per primo l’indiscrezione è stato il sito Dagospia, che per primo ha parlato di questo incessante rumors.

La risposta dura dell’ex nuotatrice: “Voci intollerabili e assurde”

Così la Pellegrini è stata costretta ad intervenire e rispondere alle voci che ormai da giorni stanno circolando non solo in rete ma anche sulle pagine di molte riviste di gossip. L’ex campionessa di nuoto ha commentato con parole dirette e molto dure: “Voci intollerabili e assurde”, smentendo, dunque, la possibile gravidanza che è ancora sul molte copertine di gossip.