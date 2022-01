Chi è Jonathan Kashanian: moda, reality, storie d’amore, studi

Jonathan Kashanian, all’anagrafe Yehonatan Kashanian, è un personaggio televisivo israeliano che si è fatto strada anche nella televisione italiana.

Chi è Jonathan Kashanian: esordi e carriera

Il personaggio televisivo Jonathan Kashanian, nato il 15 gennaio 1981, è nato a Ramat Gan, una cittadina di Israele. Figlio di genitori ebrei e nipote di nonni uzbeki, emigra a Milano quando aveva solo tre anni. Da quel momento in poi l’Italia sarà per sempre la sua seconda casa e, fin da giovane, cerca di mantenersi anche grazie a piccoli lavoretti (Janathan, infatti, ha dato anche per un periodo lezioni private).

A partire dal 2000 sceglie di provare a inoltrarsi nel mondo della moda e dopo il diploma di stilista lavora per sfilate e showroom di vario genere.

Dalla moda alla tv

In poco tempo Jonathan, dopo essere entrato nel mondo della moda, inizia a fare i primi passi anche nel mondo televisivo. Nel 2004, dopo aver preso parte alla quinta edizione del Grande Fratello, vince il reality e l’anno dopo entra nel programma Sei un mito di Canale 5. Dal 2006 al 2007 è inviato de La vita in diretta, di Festa Italiana e di Mezzogiorno in Famiglia su Rai 1.

Dal 2006 al 2016 è a Verissimo, prima come ospite fisso e poi come esperto di moda. Nel 2007 è nel set del film di Carlo Vanzina – un anno eccezionale e nel 2010 ha partecipato ad un cameo nel film A Natale mi sposo. Nel 2018 partecipa come concorrente alla tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Attualmente è voce di un programma radiofonico su Rtl 102.5 e nel 2022 partecipa al programma Back to School.

Storie d’amore

Jonathan Kashanian ha avuto una storia d’amore con Bianca Atzei, che però è terminata. Si presume che ora l’italo-israeliano sia single, ma su questo non c’è nessuna reale conferma.