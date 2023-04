Chi è Ivana Spagna, cantante pop della musica italiana: carriera e vita privata

Chi è Ivana Spagna, cantante pop, classe 1954, che ha fatto la storia della musica italiana. Storiche alcune sue canzoni, da “Easy Lady” a “Gente come noi” e “Lupi Solitari”. Vediamo meglio carriera e vita privata dell’artista.

Chi è Ivana Spagna: vita privata, esordi e carriera

Ivana Spagna è una cantante pop che ha fatto, a modo suo, la storia della musica italiana. Nata a Valeggio sul Mincio il 16 dicembre 1954, ha avuto un grande successo anche a livello internazionale. La sua carriera è stata costellata da importanti successi, il primo dei quali Easy Lady (con il quale ha venduto 2 milioni di copie in tutta Europa). Con Dance Dance Dance, nel 1987, è l’ultima donna ad aver vinto il Festivalbar ma il suo trasferimento a Los Angeles, però, sarà la vera svolta della sua carriera. Qui raggiunge una enorme fama grazie alla colonna sonora del Re Leone Il cerchio della vita, uscita nel 1994. Nel 1995, con Gente come Noi, partecipa al Festival di Sanremo arrivando terza.

L’anno dopo si presenta al Festival di Sanremo con E io penso a te (arrivando quarta) ma il suo album Lupi solitari risulterà il più ascoltato arrivando a vendere oltre 400 000 copie (è tuttora il maggiore successo commerciale di Spagna in italiano). Nel 1998 torna a farsi sentire con i brani E che mai sarà vendendo circa 100 mila copie. Nel 2000 farà uscire altre canzoni di successo come Con il tuo nome, mentre nel 2002 esce Briciola e storia di un abbandono. È tra gli artisti italiani che hanno avuto maggiore successo commerciale in Italia e all’estero. Nel febbraio 2022 ha partecipato al Festival canoro Una voce per San Marino, per tentare di conquistarsi un posto all’Eurovision 2022.

Vita privata: marito, figli, amori

Ivana Spagna è stata sposata con modello e arrangiatore francese Patrick Debort che ha sposato dopo otto anni di frequentazione. Il loro matrimonio, però, è durato solo una settimana. Non ha figli, ma Vanity Fair Ivana Spagna ha rivelato di aver avuto anche un aborto agli inizi degli anni novanta. La cantante infatti, sulla vicenda, ha dichiarato che “ho avuto un aborto spontaneo verso i tre mesi e mezzo, durante un tour. Però devo dirle anche un’altra cosa: non ero contenta di aspettare un bambino. La mia relazione con quello che sarebbe diventato il padre era in crisi da tempo”. Il matrimonio tra i due, infatti, è durato appena una settimana.

Da giovane, Ivana ha avuto una storia d’amore con Larry Pignanoli, con cui fonderà i Van Larry (poi Opera Madre).

Curiosità

La cantante Ivana Spagna è una grandissima amica di Loredana Bertè con la quale ha collaborato in più di una occasione. “Provo grande affetto per lei, anche se a volte me ne ha dette di tutti i colori: io, da parte mia, ho incassato perché ho un carattere un po’ più mite del suo ma questo porta inevitabilmente ad un distacco”. È testimonal anche dell’associazione di volontariato City Angels.