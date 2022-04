Chi è Carlo Massarini: moglie, figli, vita privata, carriera, Sanremo

Carlo Massarini è un giornalista e conduttore radiofonico che si è affermato anche come conduttore televisivo.

Chi è Carlo Massarini

Carlo Massarini, classe 1952, è un conduttore televisivo e radiofonico che ha vissuto per tre anni a Ottawa, in Canada, dove il padre Aldo Massarini era un ufficiale della marina militare. Nel 1966, comunque, si trasferisce a Roma dove prima si iscrive alla facoltà di Medicina dell’Università cattolica e poi, in un secondo momento, abbandona l’università per dedicarsi alla musica e alla radio.

Dal 1979 è iscritto come giornalista pubblicista all’Ordine dei Giornalisti del Lazio ed ha condotto per Radio Rai la trasmissione di musica rock e Pop per voi giovani. Nel 1976 assunse le redini della rivista Popster e nel 1979 fa l’inviato a New York. Nel 1980 diventa collaboratore all’edizione italiana dei Rolling Stone.

La carriera in tv

Carlo Massarini ha avuto diverse soddisfazioni anche in ambito televisivo. Nel 1987 e nel 1988 è conduttore del Festival di Sanremo.

Dal 1995 al 2002 conduce MediaMente per Rai Educational e nel 2010 realizza sei puntate speciali di Mister Fantasy intitolate Mister Fantasy R&R, Reload & Rewind. Ricarica & Rivedi. Dall’aprile 2021 torna alla conduzione televisiva con il programma Startup Economy – Tutto ciò che fa innovazione in onda ogni domenica.

Vita privata

Carlo Massarini ha una compagna che si chiama Roberta, ma di loro non sappiamo null’altro. Dalle notizie che ci sono in merito alla sua vita privata non dovrebbe avere figli.