Pomeriggio 5, qual è il futuro di Myrta Merlino? “Troppo veleno inutile”

Pomeriggio 5, qual è il futuro di Myrta Merlino? La conduttrice ha concesso un’intervista a Repubblica in cui ha risposto alle critiche e voci di flop riguardo la sua versione del salotto pomeridiano di Canale 5: “Troppo veleno inutile. Mi chiedo perché”.

Myrta Merlino e Pomeriggio 5, il futuro della conduttrice: “Troppo veleno”

Negli ultimi mesi si è spesso parlato di Myrta Merlino e della partenza difficile della sua versione di Pomeriggio 5. La giornalista e conduttrice ha raccolto la pesante eredità di Barbara D’Urso e si è così esposta ad una valanga di critiche per gli accorgimenti apportati al noto talk show. In particolare si è parlato spesso di flop e cali di share, arrivando anche a mettere in dubbio la posizione della presentatrice nei piani futuri di Mediaset. In una recente intervista concessa a Repubblica Myrta Merlino ha finalmente risposto al chiacchiericcio del web, smentendo ogni indiscrezione su un possibile cambio al vertice per Pomeriggio 5: “Siamo al 15-16% di share. Leggevo flop, l’editore che voleva sostituirmi, con i nomi delle conduttrici pronte a prendere il mio posto. Mentre uscivano queste notizie, mi arrivavano i fiori di Pier Silvio Berlusconi. Perché tanto veleno inutile? Mistero“.

Il rapporto con Barbara D’Urso: “Escludo che ce l’abbia con me”

Nel corso dell’intervista la conduttrice ha anche smentito ogni chiacchiera riguardante il presunto astio nutrito da Barbara D’Urso nei suoi confronti. In molti sul web ipotizzavano che l’ex Regina del pomeriggio Mediaset non avesse affatto gradito vedersi spodestata da Myrta Merlino. La giornalista ha ammesso di non avere avuto occasione di parlarne con lei ma non crede affatto che la sua collega possa covare inimicizia nei suoi confronti: “Il problema tra me e lei non esiste. Escludo che una donna intelligente come Barbara ce l’abbia con me“.