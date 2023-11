Santocielo, film di Ficarra e Picone: uscita, dove vederlo, cast e trailer

Santocielo è il titolo del nuovo film con protagonisti i due attori siciliani Ficarra e Picone. Il cast vede delle sorprese così come la trama. Ecco quando è prevista l’uscita e dove si potrà vedere.

Santocielo, film di Ficarra e Picone: uscita e dove vederlo

Santocielo è il titolo del nuovo film con Ficarra e Picone, con la regia di Francesco Amato, in uscita il 14 dicembre al cinema distribuita da Medusa Film. “Uno si chiama Aristide l’altro Nicola. Uno dei due è un insegnante di matematica e il destino ha riservato per loro una grande avventura! Vi diciamo soltanto che è la storia più pazza che abbiamo mai scritto”, hanno annunciato i due attori siciliani. Nelle scorse settimane avevano annunciato qualche dettaglio con un post sui social: “Il montaggio del nostro nuovo film continua senza sosta – scrivono – Dietro di noi (in anteprima mondiale) il primo fotogramma. A Natale ne vedrete delle belle”.

Santocielo: cast

Nel cast oltre a Salvo Ficarra e Valentino Picone, gli altri attori ed attrici principali sono: Barbara Ronchi e Maria Chiara Giannetta e con Giovanni Storti.

Il trailer

Di seguito il primo trailer del film pubblicato che svela alcuni dettagli della storia che verrà raccontata sul grande schermo nelle prossime settimane.