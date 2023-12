Oroscopo Settimanale Paolo Fox 18-24 dicembre, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 18 al 24 dicembre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi freddi giorni di dicembre? Cosa ci riserva la settimana della vigilia di Natale? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo settimanale dal 18 al 24 dicembre, le previsioni per tutti i segni

L’atmosfera è sempre più natalizia e gli appassionati di astrologia hanno sempre lo sguardo rivolto al futuro. Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Quali sfide e quali fortune ci aspettano in questi festosi, gelidi giorni di dicembre? Come cambieranno le cose nella settimana della vigilia di Natale? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 18 al 24 dicembre?

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 18-24 dicembre

Sguardo verso l’orizzonte per i nati nell’Ariete. Avete voglia di esplorare luoghi nuovi del vostro essere, di capire meglio come rapportarvi con il mondo. Non potete aspettare che il mondo assecondi i vostri desideri senza agire in prima persona. Datevi da fare, siate voi stessi a cercare l’occasione giusta per scoprire di che pasta siete fatti.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 18-24 dicembre

La passione riscalda i nati nel Toro. Il gelo di dicembre non vi ferma: avete molto amore da dare, avete solo bisogno di una persona in grado di comprendervi nel profondo. Non accontentatevi di sentimenti arronzati e di routine ormai marce, puntate più in alto. Costruite un momento memorabile con il vostro partner in questo periodo di festa.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 18-24 dicembre

I nati nei Gemelli dovranno armarsi di pazienza. In molti ce la metteranno tutta per farvi uscire dai gangheri in questi giorni, tra contrattempi, dimenticanze e puri atti di malizia. Non otterrete nulla facendovi prendere dalla furia e lasciandovi andare a meschini atti di ritorsione. Fate buon viso a cattivo gioco per il momento, l’occasione per rifarvi arriverà quando meno ve lo aspettate.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 18-24 dicembre

Stop alle gozzoviglie, cari nati nel Cancro. Le batoste economiche sono sempre dietro l’angolo, non potete permettervi di scialare. Siate oculati ed evitate vizietti e distrazioni: cercate piuttosto l’occasione giusta per mettere al sicuro qualcosa. Anche in amore si consiglia cautela, non fate il passo più lungo della gamba. Non è detto che chi avete accanto sia pronto per fare un passo importante.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 18-24 dicembre

Basta poco a far girare la testa ai nati nel Leone in questi giorni. Il caos la fa da padrone sia in casa che in ufficio in una settimana concitata che metterà a dura prova i vostri nervi. Non c’è nulla di male a cercare una spalla a cui poggiarvi nei momenti più difficili, non siete sempre costretti a trasportare il mondo sulle vostre spalle.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 18-24 dicembre

Calma piatta per i nati nella Vergine. Pochi avvenimenti di spessore in questi giorni. Da un lato il rischio noia è alto, dall’altro avrete più di un’occasione per rimettere un po’ in ordine alcune situazioni in sospeso da tempo. Non abbiate timore di tagliare qualche ramo secco: non potete crescere rigogliosi se vi ostinate a trattenere quelli che ormai sono solo pesi morti.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 18-24 dicembre

I nati nella Bilancia dovranno provare a prendersi qualche momento per se stessi. Dividersi costantemente in quattro per far contenti tutti ha un costo esorbitante sul vostro benessere fisico e mentale. La vostra generosità è una dote ammirevole, ma non è raro che qualcuno di più egoista se ne approfitti. Date la priorità alle vostre necessità almeno per un po’.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 18-24 dicembre

Questioni di soldi e priorità per i nati nello Scorpione. Non potete permettervi di gozzovigliare, nei prossimi giorni avrete molto da lavorare se volete assicurarvi una posizione di vantaggio. Avrete più di una chance di farvi valere e di guadagnare un bel gruzzolo, ma dovrete dimostrare di avere l’istinto del predatore.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 18-24 dicembre

Giravolte continue per i nati nel Sagittario. Tanti, troppi cambiamenti in arrivo per voi nei prossimi giorni. Non riuscite a star dietro al mare di novità che vi travolge, vi sembra di aver perso il controllo della vostra vita. La passività non vi porterà da nessuna parte, cercate un appiglio e tenete duro: è il momento di puntare i piedi e difendervi.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 18-24 dicembre

I nati nel Capricorno guardano fin troppo avanti. Avete piani grandiosi per il futuro che promettono molto bene, ma che rischiano di farvi perdere di vista il presente. Cercate di dare il giusto spazio agli avvenimenti e alle persone che sono presenti per voi oggi, piuttosto che focalizzarvi sempre su quanto avverrà domani. Non abbandonate ciò che vi ha aiutato ad arrivare dove siete ora.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 18-24 dicembre

L’istinto guida i nati nell’Acquario sulla buona strada. Sebbene agire in modo impulsivo non sia mai d’aiuto, nei prossimi giorni non potrete permettervi di decidere con calma. La situazione può cambiare di punto in bianco, potrete affidarvi solo ed esclusivamente a voi stessi. Quando siete con le spalle al muro non esitate, fidatevi delle vostre sensazioni e del vostro intuito.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 18-24 dicembre

Nevica stress nella vita dei nati nei Pesci. Per ogni problema risolto ne sbucano almeno altri due, sempre più ostici del precedente. Piuttosto che lottare contro i mulini a vento e rovinarvi le feste, rassegnatevi al fatto che non potete avere il controllo completo della situazione. Prendete atto delle nuove circostanze ed adattate il vostro approccio di conseguenza.