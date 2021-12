Chi è il fidanzato di Francesca Ferragni, Riccardo Nicoletti?

Riccardo Nicoletti, più conosciuto come Riku, è il fidanzato di Francesca Ferragni, sorella di Chiara Ferragni.

Chi è Riccardo Nicoletti

Riccardo Nicoletti (nome d’arte Riku) è il compagno di Francesca Ferragni. Nato a Cremona il 17 settembre 1981, ha 40 anni ed è del segno zodiacale della Vergine. Musicista e cantante come Fedez, suona la chitarra in due band: gli Under Static Movement e i Rosco Dunn. Spulciando il suo profilo LinkedIn, Riccardo risulta responsabile organizzativo della società LPS Electronics. Non è laureato, ma ha conseguito il diploma come tecnico dei sistemi energetici presso l’Istituto Tecnico Ala Ponzone Cimino di Cremona.

Nella sua vita ha svolto vari lavori ed è noto soprattutto per essere il fidanzato di Francesca Ferragni.

La storia d’amore con Francesca Ferragni

Riccardo Nicoletti o Riku è assieme a Francesca Ferragni dal 2009. La loro storia è “storica”, tanto che i due hanno condiviso grande parte della loro giovinezza. I due decidono di andare a vivere insieme a Milano quasi subito e ha un profilo instagram seguito da più di 100 mila followers.

Proprio su Instagram Riccardo condivide i momenti della sua quotidianità con la fidanzata e ha preso parte alla serie The Ferragnez basata sulla vita della cognati Chiara e Fedez. I due non hanno ancora programmato il matrimonio, ma è facile pensare che possa essere nei pensieri della coppia.

Primo figlio in arrivo

Martedì 28 dicembre Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti hanno annunciato tramite le loro pagine Instagram di essere in attesa del primo figlio (o della prima figlia, ancora non si sa se sarà maschio o femmina).

Riku, quindi, sarà presto papà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni)

Curiosità

Riccardo Nicoletti è un amante di viaggi, libri e surf. Ha una pagina Instagram seguita da 135 mila followers dove spesso posta momenti di serenità vissuti con la fidanzata Francesca.