Claudia Majolo, chi è la candidata M5S esclusa dalle liste perché scriveva “Berlusconi ti amo”

Claudia Majolo è la candidata del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni del 25 settembre, esclusa però per alcuni suoi messaggi. Pare che dal Movimento non abbiano digerito parole di affetto della 35enne nei confronti di Silvio Berlusconi.

Claudia Majolo, chi è la candidata M5S

Claudia Majolo ha 35 anni ed è originaria di Napoli. Candidata nel collegio elettorale “Campania” per i 5 Stelle è finita nella bufera per alcuni suoi messaggi di stima nei confronti di Silvio Berlusconi.

Presidente dell’Unione praticanti avvocati (Upa), nei giorni scorsi aveva ricevuto attestati di stima per la sua candidatura proprio dall’associazione: «Le imminenti elezioni politiche – si legge nella nota – rappresentano l’occasione ideale per poter orientare l’azione politica del nuovo governo, così da poter finalmente migliorare la condizioni di disagio sociale che attanagliano i giovani praticanti avvocati. A tal fine, la possibilità di entrare alla Camera dei Deputati, sarebbe un’occasione unica per la nostra categoria, che avrebbe , per la prima volta, una rappresentanza istituzionale valida e affidabile».

Esclusa dalle liste perché scriveva “Berlusconi ti amo”

Majolo è finita al centro di polemiche politiche nel Movimento per alcuni suoi messaggi social del passato. Scriveva su Facebook nel 2018: “Non mi fate incazzare e votate Berlusconi“. E poi dichiarava il suo “amore” per il leader di Forza Italia, con tanto di hashtag #BerlusconiAmoreMio. Un messaggio però molto forte veniva scritto sui social 2013, anno dell’ingresso m5s al Parlamento: “Allora siete felici???? Eh capreeeeeeeeeeeeeee??!?! Vi voglio tra un paio di mesi a voi e a quei 4 grillini… Che sanno solo mettere il culo sulla sedia… Tempo al tempo… Ora fate festa da buoni ignoranti… Poi festeggeremo NOI… però mentre festeggiate ricordatevi che O NAN (riferimento a Berlusconi, ndr) ha chiavato più di voi… Con le femmine più belle..

Oltre ad essere stato un grande politico!!!!! Silvio Berlusconi sei e sarai un pezzo di storia per questa Italia popolata e governata da CAPRE”.

Il deputato Salvatore Miccillo, coordinatore del M5s in Campania, avrebbe confermato che il suo nome sarebbe stato ritirato. Tuttavia, la Majolo dal canto suo e secondo il Fatto Quotidiano si definisce “attonita e amareggiata” per quella che ritiene essere una “clamorosa esclusione” e avrebbe detto: “Ci tengo a sottolineare che si tratta di post di 10 anni fa, pubblicati quando avevo 22 anni.

Lo dico con grande franchezza: sono anni che pubblico post a sostegno di Conte. Mi stupisco della tempistica”. E ancora: “Mi è arrivata una e-mail, dove vengo informata che la mia candidatura è stata scartata. Non lo trovo giusto, ho fatto tanto per il comparto avvocati e praticanti. Dei post di 10 anni fa non possono pregiudicare tutto questo”. Oggi “sono vicina al presidente Conte come lo sono stata in questi ultimi anni, mi rivedo nel suo ideale: sia come neo-avvocato sia come iscritta al M5S.

Ci credevo molto in Conte”.

LEGGI ANCHE: Infermiere aggredito a Locri: aveva vietato l’ingresso al Pronto Soccorso