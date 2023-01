Chi è Giovanni Vernia, Johnny Groove di Zelig: vita privata, moglie, spettacoli

Chi è Giovanni Vernia, comico di Zelig diventato celebre con il suo Johnny Groove. Ex ingegnere elettronico, ha trovato la fama sul palco del cabaret milanese con il suo storico personaggio, un’amabile “rintronato” amante delle discoteche. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Giovanni Vernia, vita privata e carriera del comico ex ingegnere

Nato a Genova il 23 Agosto del 1973, Giovanni Vernia è un poliedrico personaggio del mondo dello spettacolo italiano.

È un comico, attore, conduttore radio, regista e dj italiano di successo. Si laurea in Ingegneria Elettronica a 26 anni con il massimo dei voti, per poi trasferirsi a Milano in cerca di impiego. Per alcuni anni alterna la vita lavorativa in imprese di consulenza e marketing, alla passione per la comicità. Si iscrive infatti alla Scuola Teatrale di Improvvisazione Comica e partecipa a diversi laboratori comici.

Nel 2007 crea il personaggio che lo farà diventare famoso: Johnny Groove, uno stralunato appassionato di discoteche e musica dance, parodia dei tipici abitanti della movida notturna.

Nel 2008 Giovanni Vernia porta il suo Johnny Groove a Zelig Off, in seconda serata. Nello stesso anno approda finalmente a Zelig, dove sfoggia tutto il suo talento da improvvisatore e caratterista e diventa uno dei comici più amati del programma. Il suo successo come Johnny Groove lo porterà a pubblicare diversi brani dance umoristici, ispirati ai suoi skit sul palco, tra cui il singolo Essiamonoi nel 2008, e persino a girare il film Ti Stimo Fratello nel 2012.

Nel corso della sua carriera si esibisce anche come imitatore, interpretando ad esempio Robert De Niro, Gianluca Vacchi, Jovanotti, Mika Vasco Rossi e Fabrizio Corona.

Il ritorno di Johnny Groove sul palco di Zelig nel 2021

Il 18 Novembre 2021, dopo cinque anni di assenza, è tornato su Canale 5 Zelig, lo spettacolo comico più longevo e amato della tv. Giovanni Vernia era fra i cabarettisti storici tornati ad esibirsi sul palco dell’Arcimboldi, insieme a Teo Teocoli, Anna Maria Barbera, Raul Cremona e il Mago Forrest.

Spettacoli 2023, dove vedere Giovanni Vernia

Giovanni Vernia riprenderà ad esibirsi in giro per l’Italia anche nel 2023. È possibile seguire il comico e le prossime date del suo tour sul suo sito ufficiale, in continuo aggiornamento.

Il 13 gennaio Vernia sarà a Barletta, in scena al Teatro Curci. Il giorno dopo sarà a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, al Teatro Leo Berardinis. Il 10 marzo il comico si esibirà a Saronno, a Varese, sul palco del Teatro Giuditta Pasta. L’ultima data prevista, per il momento, è il 18 marzo, a Treia, in provincia di Macerata, al Teatro Comunale.

Vita privata: moglie, figli

Giovanni Vernia è sposato con Marika Sacco, che ha sempre sostenuto la sua carriera nel mondo della comicità: “Quando feci Zelig ero country manager di questa azienda americana, e percepivo anche uno stipendio importante.

Ho tenuto insieme le due vite per due anni, poi nel 2009 ebbi l’ultimatum dalla mia agenzia. Io non volevo lasciare il lavoro, mia moglie mi disse di provarci“. Insieme Giovanni e Marika hanno due figli: Matilda, 10 anni, e Giulio Luis, 5 anni.