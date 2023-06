Bianca Atzei e Stefano Corti: arriva il battesimo del piccolo Noa

Diventare genitori è una delle emozioni più grandi che si possano vivere. Bianca Atzei e Stefano Corti hanno così festeggiato un altro piccolo traguardo del loro primogenito, con il battesimo di Noa Alexander.

I due genitori hanno trasmesso la loro vicenda sui social.

Battesimo di Noa, festeggiano Bianca Atzei e Stefano Corti

Un sogno che diventa realtà: così si potrebbe descrivere la “nuova vita” di Bianca Atzei, divenuta mamma del piccolo Noa, dato alla luce insieme a Stefano Corti, già papà di Gabriele (ragazzo di 14 anni). Così la cantante e l’inviato del programma Le Iene hanno festeggiato il battesimo del loro primo figlio, documentando il tutto sui social.

Instagram è stato infatti una sorta di diario per l’artista milanese, la quale – sul suo profilo – ha raccontato ogni aspetto della gravidanza. Per questa occasione ha condiviso video e foto, con una grande festa in suo onore. Oltre alla location risaltano anche i look scelti dai genitori: lui ha un completo semplice ma coordinato con la sua amata; giacca e pantaloni gessati di colore marrone, occhiali da sole e camicia bianca. Lei appare molto sofisticata, abito lungo di raso e color marrone, di MVP Wardrobe. Schiena scoperta e scollo all’americana. A chiudere il look delle sling-back di cristalli di Le Silla. Anche il piccolo Noa – di circa 5 mesi – risulta molto elegante, per non “sfigurare”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Oltre alla torta e alle bomboniere, la cantante ha voluto anche esibirsi cantando “A mano a mano” di Rino Getano. Dopodiché ha anche dedicato – alla fine della giornata – un pensiero al bambino, scrivendo una celebre frase della canzone senza tempo di Battiato, La cura. Un’altra giornata che dimostra quanto i panni di mamma non stiano affatto stretti a Bianca Atzei, che si sente felice e appagata.

LEGGI ANCHE: Mamma da meno di un mese, Bianca Atzei: “Sono prima di tutto donna”.