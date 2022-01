Chi è Giovanni Floris, giornalista e conduttore di Di Martedì

Giovanni Floris è un conduttore e giornalista televisivo, da qualche anno alla guida del programma Di Martedì.

Chi è Giovanni Floris

Giovanni Floris, nato a Roma il 27 dicembre del 1967, è un famoso giornalista televisivo. Diplomatosi al Liceo Classico Torquato Tasso di Roma, fin da giovane ha manifestato una grande passione per il giornalismo e la politica. Laureato con lode in Scienze Politiche alla LUISS, ha collaborato con diverse testate giornalistiche fra cui L’Espresso, L’Avanti! e Il Messaggero.

Grazie alla vincita del concorso d’accesso è entrato nella Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia ed è stato assunto dal Giornale Radio Rai nel 1996, di cui è stato redattore per poi essere nominato corrispondente per la Rai all’estero. Diventato poi conduttore del talk show politico Ballarò, è rimasto in Rai fino al 2014. Da quell’anno ha lasciato la Rai per sbarcare a La7, dove conduce Di Martedì.

Vita privata

Giovanni Floris è sposato con Beatrice Marian, con la quale vive a Roma. I due si sono conosciuti quando lui era iscritta a Scienze Politiche alla LUISS, dove ha conosciuto suo marito. I due condividono la passione per la scrittura. Dalla loro relazione sono nati due figli, Valerio e Fabio.

Curiosità

Il giornalista Giovanni Floris quando era giovane ha lavorato anche come animatore nei villaggi turistici. Si trovava a New York il giorno dell’attacco terroristico alle torri gemelle dell’11 settembre 2001.