Stasera tutto è possibile, 6 marzo: anticipazioni, tema ed ospiti della puntata

Stasera tutto è possibile è il programma condotto da Stefano De Martino che torna su Rai 2. Nuove puntante con tante sorprese iniziando dagli ospiti che si alternano nelle diverse serate. Ecco le anticipazioni della puntata di lunedì 6 marzo 2023 con nuovi attesi ospiti.

Stasera tutto è possibile, 6 marzo: anticipazioni e tema

Stasera tutto è possibile torna in prima serata su Rai 2 con nuove divertenti puntate. Alla conduzione è confermato sempre Stefano De Martino con le nuove puntate a partire da lunedì 13 febbraio 2023. In tutto, le puntate di questa edizione sono sette. L’edizione dovrebbe quindi concludersi il 27 marzo. “Maghi e streghe” è il tema della puntata che va in onda lunedì 6 marzo.

Tra i giochi ci saranno alcuni vecchi ma anche qualche novità prevista: “Stammi dietro dance” a “Segui il labiale”, passando per “Serenata Step”, “Fotomimo” e “Step Market”. Ci sarà anche un gioco nuovo: “Colpi bassi”, durante il quale due ospiti, ognuno con l’ausilio dei supporter posizionati alle loro spalle, dovranno sfidarsi “insultandosi” utilizzando solo appellativi appartenenti a un preciso tema indicato dal conduttore. Non mancano La stanza inclinata, Stammi dietro dance, Rubagallina e Alphabody.

Gli ospiti della puntata

Tra gli ospiti della puntata ci sono i fissi Francesco Paolantoni, Biagio Izzo e Vincenzo De Lucia, che per l’occasione imita Francesca Fagnani, la giornalista e conduttrice di “Belve”. A questi si aggiungono Max Giusti, Paolo Conticini, Marta Filippi, Matranga e Minafò, Vittoria Castagnotto e Francesco Procopio. Appuntamento su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.