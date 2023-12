Sydney Sweeney, seno troppo grande per la moda: l’attrice non ci sta

Sydney Sweeney ha confessato che spesso per il suo seno grande non riesce a trovare capi di abbigliamento che rispondono alle sue esigenze fisiche.

Sydney Sweeney, seno troppo grande per la moda

Sydney Sweeney ha confessato in un’intervista che spesso, per il suo seno grande, non riesce a trovare vestiti che possano rispondere alle sue esigenze fisiche ed è così “costretta a adattarsi a qualcosa che non mi sta bene e non sembra giusto per me”.

Inoltre, l’attrice ha parlato anche di altro della sua vita professionale e privata: “Sono cresciuta molto in fretta”, ha detto. “Mi manca fare cose normali come andare al ballo di fine anno o altri eventi scolastici. Vorrei aver sperimentato tutte queste cose da adolescente, perché ora ci sono parti di me che vorrebbero quella parte di vita e non possono. I media e il pubblico non permettono alle persone di commettere errori. È davvero difficile crescere ancora come persona reale, perché ci sono così tanti occhi puntati su di te”.

L’attrice non ci sta

La giovane attrice però non rinuncia al suo seno e ha trovato delle aziende che personalizzano i vestiti in base alle sue forme: “Sono sempre molto riconoscente sia a Miu Miu che ad Armani perché rifanno i vestiti per le mie tette. E molte volte, quando vedo i troll online che mi criticano, è perché si tratta di campioni”.

“Quindi ogni volta che indosso Miu Miu, Armani, o quando un marchio mi permette di ricostruire la parte di sopra o modificarla tiro un sospiro di sollievo. È allora che sembro più sicura e felice anche sul red carpet”.

