Carola Viola Carpanelli, chi è l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: vita privata, età, carriera

Chi è Carola Viola Carpanelli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. L’affascinante bionda di Varese ha lasciato il dating show di Maria De Filippi al fianco di Federico Nicotera. Cosa sappiamo di lei?

Chi è Carola Viola Carpanelli, vita privata e carriera dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Nata a Varese il 24 luglio 2001, Carola Viola Carpanelli ha 21 anni e si è guadagnata una certa fama partecipando a Uomini e Donne come corteggiatrice. Carola è una studentessa di Scienze Economiche e Politiche Europee all’Università del Piemonte Orientale. Nel corso della sua esperienza televisiva ha raccontato più dettagli sulle sue esperienze passate al di fuori dell’ambiente universitario. Il suo profilo Instagram è seguitissimo, con un pubblico che va oltre i 162mila follower. In particolare, ha raccontato un periodo della sua adolescenza, durante il quale ha lavorato come animatrice in un villaggio turistico.

Per Carola è stato il primo incarico di responsabilità della sua vita: “Sono cresciuta nell’estate del duemiladiciotto. Avevo sedici anni, ne stavo per compiere diciassette. A fine maggio sono andata a lavorare in un villaggio turistico, nel mini-club e baby-club, quindi a contatto con i bambini. Ho avuto modo di conoscere i più piccoli ma non solo, anche tante altre persone più grandi che mi hanno fatto scoprire il mondo del lavoro. È stata la mia prima esperienza, la prima volta in cui ho dovuto sottostare a delle regole e in cui avevo delle responsabilità, pur essendo minorenne, ho compiuto diciassette anni mentre ero lì”.

L’esperienza in tv, la scelta di Federico Nicotera

Dopo un lungo percorso televisivo insieme, alla fine Federico Nicotera ha scelto Carola Viola Carpanelli. La 21enne ha dichiarato di essere felicissima al suo fianco e di avere tanti progetti per il suo futuro con lui. La giovane ha celebrato questo grande momento con un lungo post su Instagram: “Sei stato tutto quello che non mi aspettavo di trovare. Questo percorso è stato talmente intenso, pieno di emozioni, tra alti e (molti) bassi, tra momenti di confusione, tra difficoltà, pianti, urla e tanti sorrisi. Ritrovarsi ora dopo 7 mesi insieme mi sembra surreale. Mi hai sconvolto la vita, non pensavo nemmeno di potermi innamorare così tanto di una persona. Ti devo ringraziare e chiedere scusa per tutte le volte che mi sono allontanata e ti ho alzato un muro (che sembrava un palazzo), perché non avevo la forza di andare avanti e avevo tanta paura. Grazie perché sei stato l’unico a credere in noi, anche quando non ci credevo nemmeno io. E grazie per tutto l’amore che mi dai”.