Giovanni Maddaloni, chi è il padre di Marco Maddaloni: cosa sappiamo di lui?

Chi è Giovanni Maddaloni, padre di Marco Maddaloni. Ex campione di Judo soprannominato O’ Maé, ha fatto visita a suo figlio nella casa del Grande Fratello 2023-24. Cosa sappiamo esattamente sul suo conto?

Chi è Giovanni Maddaloni, padre di Marco Maddaloni: cosa sappiamo di lui?

Nato a Napoli il 13 settembre 1956, Giovanni Maddaloni ha 67 anni ed è il padre di Marco Maddaloni, judoka e veterano dei reality show tra i concorrenti del Grande Fratello 2023-24. In gioventù è stato un campione regionale di judo, che ha ottenuto ottimi risultati anche a livello nazionale. È arrivato al settimo posto ai campionati nazionali del 1979, e al sesto posto in quelli del 1980. Nel 1988, una volta lasciata l’attività agonistica, Giovanni Maddaloni è diventato un insegnante di judo e ha passato questa sua passione ai suoi tre figli: anche i fratelli di Marco, Pino e Laura, sono infatti judoka professionisti. L’ex campione si occupa di giovani talenti al centro sportivo Star Judo Club di Scampia, dove lavora anche come direttore tecnico. È possibile seguire i suoi progetti e la sua vita quotidiana sul suo profilo Instagram, dove appare spesso anche in compagnia di sua moglie, Caterina Iuliano.

Vita privata, il rapporto con i figli

Giovanni Maddaloni ha parlato del suo rapporto con i suoi tre figli in una recente intervista concessa a Il Fatto Quotidiano. “Pino è nato che avevo 20 anni e quando ha vinto il primo titolo giovanile ne avevo 32.” -ha spiegato l’ex campione- “Siamo cresciuti insieme. Oggi è il responsabile delle Fiamme Oro, ogni tanto passa a trovarci in palestra. Marco mi porta il figlio Giovanni, cintura verde di judo, si diverte ed è bravino. Laura ha una sua palestra, le sue gemelline fanno judo una e boxe l’altra. Sono nonno di ben otto nipoti”.

La visita al figlio nella casa del GF: “Ti voglio bene, per me sei un campione”

Nel gennaio del 2024, Giovanni ha dimostrato il suo supporto a suo figlio Marco facendogli una visita a sorpresa nella casa del GF 2024. L’ex judoka ha chiesto scusa al gieffino per alcune passate incomprensioni e lo ha poi incoraggiato a continuare la sua esperienza al Grande Fratello a testa alta: “Ti voglio bene. L’errore che ho fatto è che non ti sono stato vicino ma mi sono innamorato. E lo sono ancora. Per me, tu sei un campione. Tua figlia mi ha detto: papà vincerà perché è un campione, io le ho risposto che è così perché suo padre a 17 anni ha vinto un campionato italiano. Credimi Marco: ti voglio tanto bene. Non avrei mai lasciato la mia gente in questi giorni, ma se lo faccio è perché ti voglio tanto bene. Per i figli si fa tutto Marco, tutto“.