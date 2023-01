Piqué risponde a Shakira dopo la bufera della nuova canzone: il suo sfogo sui social

Piqué in qualche modo ha risposto a Shakira dopo la bufera della canzone contro l’ex calciatore del Barcellona e la sua nuova compagna. La canzone ha fatto un boom di visualizzazioni in poche tempo e così in qualche modo è arrivata la risposta sui social.

Piqué risponde a Shakira dopo la bufera della nuova canzone

Il 2023 inizia benissimo per la popstar colombiana che torna a far parlare di sé su YouTube. Il nuovo singolo di Shakira è infatti una frecciatina a Piqué, il suo ex compagno, e alla sua nuova fidanzata. In collaborazione con Bizzarap – produttore discografica e DJ argentino – ha così reso pubblica la sua nuova canzone, dimostrando di aver superato il difficile momento, attaccando l’ex calciatore del Barcellona. Non è mancata anche una provocazione per la sua nuova compagna che – secondo l’artista della Colombia – non sembra essere alla sua altezza. Il messaggio appare infatti chiaro: l’atleta spagnolo ha lasciato andare una “Ferrari per una Twingo”, ha scambiato “un Rolex per un Casio”. Tuttavia, l’ex calciatore del Barcellona ha voluto rispondere alla sua ex compagna di vita.

Il suo sfogo sui social

“La vita è una cosa meravigliosa”, con tanto di emoticon di un clown. Questa è stata la risposta velata dell’ex calciatore del Barcellona Gerard Piqué. Inoltre, ha fatto sapere che domani ci sarà un incontro per la Kings League, il campionato di calcio a 7 che ha lanciato di recente.