Chi è Gianluca Zambrotta, ex calciatore verso la televisione

Gianluca Zambrotta è un ex calciatore, oggi dirigente sportivo, che sarà ospite al programma di Italia 1 Back to School.

Chi è Gianluca Zambrotta: la carriera da calciatore

Gianluca Zambrotta è un ex calciatore anche della nazionale e attualmente allenatore di calcio. Considerato uno dei più forti terzini della propria generazione, è stato campione del mondo nel 2006 vicecampione d’Europa nel 2000. Nato a Como il 19 febbraio 1977, è proprio nella sua città che crescerà e farà la sua prima esperienza da calciatore.

Nel 1994, infatti, esordisce con il Como in Serie B per poi essere acquistato dal Bari nel 1997. Nel 1999, anno di svolta per la sua carriera, passa alla Juventus dove diventa un pilastro della difesa nella sua posizione di terzino. Dalla Juventus, nell’anno 2006, passerà al Barcellona ed è nel 2008 che deciderà di andare al Milan. La chiusura della sua carriera avverrà nel 2013 con il Chiasso, squadra con la quale ha deciso di chiudere con il calcio giocato.

Dopo il calcio

Ritiratosi dal calcio giocato, Gianluca Zambrotta ha poi deciso di allenare per un breve periodo squadre in Svizzera e in India, ma lo si è visto spesso anche in TV come opinionista sportivo. Successivamente con la nomina di Gabriele Gravina a presidente della FIGC diventa consigliere federale della Associazione italiana calciatori. Nel marzo 2019 è stato scelto come ambasciatore dell’Europeo 2020 vinto proprio dall’Italia.

Gianluca Zambrotta in tv

Oltre ad essere un ex calciatore di successo, Gianluca Zambrotta sta sempre più cercando di farsi spazio anche come personaggio televisivo e opinionista sportivo. Nel 2020 è stato opinionista di A tutta rete su Rai 2 alla domenica pomeriggio e nel giugno 2021 lo si vede a Dribbling assieme a Lele Adani, Massimo Ambrosini e Marco Materazzi. Su Gazzetta partecipa a 100% Fuoriclasse, una nuova rubrica lanciata sul sito del quotidiano sportivo.

L’ex calciatore nei reality show

Nel 2015, ad esempio, ha vinto il reality show di Rai 2 Monte Bianco – Sfida verticale e nel gennaio 2022 torna in tv alla trasmissione Back to School.

Vita privata

Gianluca Zambrotta è sposato con Valentina Liguori. I due sono convolati a nozze, a Torino, nel 2004. La coppia ha un figlio di nome Riccardo, nato nel 2012.