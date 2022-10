Roma, il corteo degli studenti venerdì 21 ottobre: i motivi della protesta e della manifestazione

Roma, il corteo degli studenti per le strade della Capitale. Oltre allo sciopero, è prevista una manifestazione organizzata dal Movimento Studentesco Romano. Non dovrebbero esserci tensione e problemi di ordine pubblico. Gli obiettivi della protesta sono chiari. Tuttavia, sono stati messi in conto anche probabili occupazioni di istituti da parte di alcuni studenti. Il governo non è ancora sorto e già si registrano le prime polemiche.

Roma, il corteo degli studenti venerdì 21 ottobre

A Roma si prospetta un venerdì 21 ottobre molto complicato per la viabilità. Infatti, oltre allo sciopero dei mezzi è prevista una manifestazione organizzata dal Movimento Studentesco Romano. Il corteo dovrebbe radunarsi e partire intorno alle ore 10 da piazzale Ostiense, in zona Piramide, per poi arrivare fino alla sede del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Gli studenti sfileranno lungo via Marmorata, piazza dell’Emporio Ponte Sublicio, piazza di Porta Portese, via Girolamo Induno, viale di Trastevere

I motivi della protesta e della manifestazione

Gli obiettivi della manifestazione sono sostanzialmente l’alternanza scuola-lavoro e il governo. “I temi che porteremo in piazza sono quelli del Pcto – spiega il referente della Rete degli Studenti Medi, Leonardo Soffientini – ovvero l’ex alternanza scuola-lavoro che chiediamo venga abolita, poi ambiente, diritti, lavoro. E ovviamente, data la formazione in corso del nuovo governo, faremo sentire la nostra contrarietà alle scelte che si stanno facendo, a partire dalla nomina dei due presidenti delle camere”. Questo non è che solo l’inizio, perché il 18 novembre è prevista un’altra grande manifestazione con l’unione di sindacati e studenti.

