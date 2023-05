Fragole di Achille Lauro e Rose Villain: testo, significato e video del nuovo singolo

Fragole di Achille Lauro e Rose Villain: il nuovo singolo è stato lanciato ed è subito un successo. Un inno alla sensualità, come è stato già definito con i due artisti che hanno nelle corde il ritmo pop unito alla trasgressione.

Fragole di Achille Lauro e Rose Villain: testo

Fragole è il nuovo singolo di Achille Lauro e l’artista milanese, Rosa Luini in arte Rose Villain. Lanciato per Elektra Records/Warner Music Italy, il brano è stato da subito definito come un inno alla sensualità e si inserisce in un genere pop con sonorità reggae. Ecco, di seguito, il testo del brano che è già online:

Fragole, panna e champagne

Fragole sotto la luna

Stanotte un altro dirà:

“Non l’ho mai detto a nessuna”

Fragole, panna e champagne

Fragole sotto la luna

Stanotte un altro dirà:

“Non l’ho mai detto a nessuna”

Bambolina

Domani torno da te

Con una nuova bugia

Tanto non ti importa di me

Tu vuoi le

Fragole

Noi che a fare l’amore, sì è un film, è Los Angeles

Tu vestita di rosso e uno sguardo da mantide

Ma tanto lo so che tu vuoi le fragole

Oh sì

Fragole

(Rose Villain)

Fragole di sabato e domenica da me

Mi prometterai la luna

Io fingerò di crederti solo perché sei te

E non mi va di stare sola

Che tanto lo sai

È più forte di me

Più forte di me

Più forte di me

Fragole, panna e champagne

Fragole sotto la luna

Stanotte un altro dirà:

“Non l’ho mai detto a nessuna”

Bambolina

Domani torno da te

Con una nuova bugia

Tanto non ti importa di me

Tu vuoi le

Fragole

(Casa mia che stasera mi va)

Non sai più farne a meno, non sai che fartene

(Forse dopo, stasera, chissà)

Ti invito da me poi ti grido vattene

(Oggi no, oggi no, oggi no)

Ma tanto lo sai, è più forte di me

Più forte di me

Più forte di me

Più forte di me

Fragole, panna e champagne

Fragole sotto la luna

Stanotte un altro dirà:

“Non l’ho mai detto a nessuna”

Bambolina

Domani torno da te

Con una nuova bugia

Tanto non ti importa di me

Tu vuoi le

Fragole, panna e champagne e un’isola deserta

Lei è come una fragola e sa che mi gira la testa

Al collo c’ho mille conchiglie ed un collier di perla

Vorrebbe mangiarmi, sì sono la sua caramella

Ulalalalalala

Fragole, panna e champagne

Fragole sotto la luna

Stanotte un altro dirà:

“Non l’ho mai detto a nessuna”

Bambolina

(Non chiamarmi così)

Domani torno da te

Con una nuova bugia

(Oh no)

Tanto non ti importa di me

Tu vuoi le

Fragole

La la la la

La la la la

Tu vuoi le…

La la la la

La la la la

Sì, quelle fragole

La la la la

La la la la

Tu le vuoi le…

La la la la

La la la la

Sì, quelle fragole

Fragole di Achille Lauro e Rose Villain: significato

Entrambi gli artisti hanno con le loro parole spiegato il significato del brano. “Fragole è un brano che parla di desiderio. È un classico proibito. È provocarsi a vicenda. Ho conosciuto Rose al Chelsea Hotel di NYC ed è nato tutto in modo molto spontaneo. Fragole musicalmente per me è anche un qualcosa di nuovo, come lo è stato Bam Bam Twist nel 2020. Con la musica mi sto divertendo, ma ho un percorso discografico molto chiaro in testa e tantissimi progetti già pronti”, ha dichiarato Achille Lauro.

“Galeotto fu il Chelsea Hotel a New York, il luogo dove sono passate tutte le rockstar e i poeti maledetti. Ci siamo incontrati per un Martini, poi diventati 4, con i nostri rispettivi producer, e abbiamo parlato di arte, musica e vita. Ci siamo trovati davvero bene, soprattutto personalmente, e quando Lauro mi ha proposto Fragole qualche giorno dopo ho proprio pensato che i fantasmi dei grandi musicisti del passato avessero sancito la nostra unione artistica”, ha commentato sul brano Rose Villain.

Il video del nuovo singolo