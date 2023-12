Sara Ricci contro il pubblico del GF: “Vi piace solo chi è ignorante e violento”

Sara Ricci si scaglia contro il pubblico del GF dopo l’eliminazione: “Uscita, contenti? Vi piace solo chi è ignorante e violento”. L’attrice si sfoga dopo il suo addio al Grande Fratello dopo neanche un mese nella casa.

Sara Ricci contro il pubblico del GF, cosa ha detto: “Vi piacciono solo ignoranti e violenti”

L’esperienza di Sara Ricci nella casa del Grande Fratello 2023 è stata senz’altro deludente. L’ex attrice di Vivere e di Un posto al sole è stata eliminata dal pubblico dopo neanche un mese di permanenza durante l’ultima puntata del reality show. Il televoto ha messo in bella vista una palese mancanza di feeling tra gli spettatori e la neo-gieffina, che ha raccolto solo il 3% dei voti. Nelle ultime ore Sara Ricci ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e dire la sua su quanto accaduto, scagliandosi contro il pubblico del GF. L’attrice ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram, in cui appare accanto ad un amica con un bicchiere di vino in mano.

“Sono uscita, siete contenti?” –afferma l’attrice- “Con tutte queste cattiverie, il fatto che ormai pensano che sono una diva, che me la tiro, che sono snob. Io sono anche laureata comunque. Non è che lo dico perché sono snob, perché non lo dovrei dire? Ho preso 110 e lode. Mi sono guadagnata tutto da sola, non devo ringraziare nessuno. Quindi questa cosa dà fastidio? Uno deve essere ignorante e violento per piacere al 97% del pubblico?“.

Le reazioni del web al video, le critiche all’attrice

Il video di Sara Ricci ha fatto subito il giro del web, generando molte reazioni irritate da parte degli utenti. In molti su Twitter reagiscono con sarcasmo: “Ma che vuoi da noi…Prenditela con i tuoi 300mila follower!”. Altri non perdono l’occasione per pungere l’ex gieffina: “Guarda che non sei uscita perché sei laureata, sei uscita perché sei antipatica”. Anche sul suo profilo Instagram non mancano gli sfottò: “Sei durata da Natale a Santo Stefano”. Mentre altri manifestano il loro supporto: “Mi dispiace moltissimo per la sua uscita dalla casa del Grande Fratello. Le auguro con tutto il cuore di poter realizzare quel mirabile progetto”.