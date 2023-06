Anna, Paola, Chiara, chi sono le figlie di Teo Teocoli: vita privata, carriera, età

Chi sono le figlie di Teo Teocoli, tutto su Anna Adele Letizia, Paola e Chiara. Scopriamo qualche informazione in più sulla famiglia del noto comico italiano, sposato dal 1989 con Elena Fachini. Cosa sappiamo di loro?

Il noto comico Teo Teocoli, in gioventù, si era fatto una certa reputazione come latin lover. Sono molte le storie d’amore nel suo passato, tra cui anche una con la cantante ed ex gieffina Wilma Goich. Tutto cambia con l’incontro con Elena Fachini, la donna per cui Teocoli decide di cambiare e di sistemarsi. Dopo un lungo corteggiamento, i due decidono di stare insieme e poi di sposarsi nel 1989. Dal loro amore nascono tre figlie, Anna Adele Letizia, Paola e Chiara. Teocoli si è detto grato della loro influenza positiva nella sua vita: “Ero abbastanza litigioso. Mio padre mi picchiava e non lavorava. Oggi sono cambiato grazie a quattro donne speciali, mia moglie Elena e le mie figlie Anna, Chiara e Paola che m’hanno cosparso di zucchero. Cercavo l’affetto e l’ho trovato, anche se quando le mie figlie erano adolescenti ho vissuto momenti difficili”. Ma cosa sappiamo esattamente di loro?

Chi è Anna Adele Letizia Teocoli: età, vita privata, carriera

Nata nel 1989, Anna Adele Letizia Teocoli ha 34 anni ed è la figlia maggiore di Teo Teocoli. Le informazioni sul suo conto, purtroppo, sono pochissime. Ha scelto di non seguire la stessa strada di suo padre, ignorando il mondo dello spettacolo per costruirsi, invece, una carriera come disegnatrice, designer ed illustratrice. Ad oggi vive e lavora tra Milano ed Ibiza. Non vi sono notizie per quanto riguarda la sua vita privata e sentimentale.

Cosa sappiamo di Paola e Chiara Teocoli?

Se sappiamo poco della sorella maggiore, si sa ancora meno per quanto riguarda le figlie più giovani di Teo Teocoli. Paola è nata nel 1991 e ha quindi 32 anni, mentre la più piccola, Chiara è nata nel 1992 e ne ha 31. Anche loro hanno scelto di non dedicarsi allo spettacolo e vivono quindi ben lontane dalla luce dei riflettori.