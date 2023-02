Chi è Nicolas Maupas: origini, fiction, flirt, Mare Fuori, Sanremo 2023

Nicolas Maupas è un attore che è stato selezionato per il cast di Mare Fuori 3. Sarà sul palco del Festival di Sanremo assieme anche a Valentina Romani nella quarta serata dedicata alle cover.

Chi è Nicolas Maupas

Nicolas Maupas, Classe 1999, è un attore nato a Milano che ha per metà radici francesi. Il papà, infatti, ha radici francesi, mentre la mamma è siciliana e fa la giornalista. L’amore per il cinema lo ha coltivato fin da bambino e Mare Fuori è solo uno dei tanti show di successo che lo ha lanciato verso la fama, ai quali ha preso parte a cui si aggiunge anche Un Professore con anche Alessandro Gassman.

Nicolas è stato selezionato come attore principale di Nudes, un’altra serie tv Rai. Grazie alla sua performance, viene premiato al Festival del Cinema di Venezia, nel 2022 come migliore attore rivelazione.

Vita privata e flirt

L’attore è stato in passato con l’ex fidanzata Ludovica Coscione, altro volto della televisione italiana. Di origini napoletane, ha recitato in vari show Rai, ma la loro storia si è ormai conclusa, a quanto hanno affermato entrambi.

In un’intervista con Vanity Fair risalente al 2021, però, l’attore ha dichiarato di essere tornato di nuovo single.

Curiosità

L’attore Nicolas Maupas conosce ben tre lingue: francese, date le origini, inglese e italiano. Egli vive a Roma per lavoro, ed è un tipo molto sportivo, infatti corre, gira in bici e da piccolo era solito andare in piscina.