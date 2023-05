Chi è Gabriele Corsi: moglie, figli, padre, Trio Medusa, Eurovision 2023

Gabriele Corsi è un attore comico e componente del Trio Medusa e guiderà il pubblico all’Eurovision Song Contest 2023 con la sua telecronaca dell’evento.

Vanta alcune esperienze al Cinema, in televisione, in teatro e radio. Conduce il 17 novembre con Serena Autieri su Rai1 Prodigi, in collaborazione con UNICEF Italia. Una serata all’insegna della solidarietà e del talento.

Chi è Gabriele Corsi: vita privata

Gabriele Corsi è nato a Roma nel 1971. Figlio di ferroviere, finito il liceo scientifico Cavour di Roma, nel 1990, vince il concorso presso l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma; viene espulso però alcuni mesi dopo a causa di un contrasto con un docente dell’Accademia. Inizia una lunga gavetta a teatro, collaborando con “La Libera Associazione degli Attori” e con l’Associazione Nazionale Vittime delle Stragi. Durante lo spettacolo “Il Giallo è servito” (da lui scritto e diretto) viene notato dal casting de Il maresciallo Rocca, in cui interpreterà ­– nelle prime tre serie – il ruolo del carabiniere Michele Falcetti.

Si diploma al Susan Strasberg’s Actor Studio. Nel 1996 si laurea in Scienze Politiche a La Sapienza di Roma con 108/110 di voto.

Moglie e figli

La moglie di Gabriele Corsi dal 2002 è Laura Pertici, giornalista di Repubblica Tv. La coppia ha due bellissimi figli: Margherita e Leonardo. Il conduttore è da sempre molto legato alla sua famiglia e in una recente intervista ha raccontato che la femmina, Margherita Corsi, sogna di fare la sarta e gli dà molti consigli su come vestirsi.

Gabriele Corsi: padre

Gabriele Corsi non è figlio di Davide Mengacci come in molti credono. Suo padre lavorava in ferrovia e faceva il tranviere. Inoltre in un’occasione aveva postato sul proprio profilo di Twitter una denuncia in difesa del padre.

“Ieri hanno rubato il portafoglio a mio papà”, così incominciava il suo messaggio, a cui segue immediatamente la condanna di quel deprecabile gesto, chiaramente. “Approfittarsi di una persona anziana e in evidente difficoltà” è per lui qualcosa per cui non ci sono abbastanza aggettivi dispregiativi per darne una definizione appropriata, riportando le sue. parole

Ma, oltre alla condanna da lui mossa, il conduttore ha aggiunto con estrema amarezza un dettaglio ulteriore di questa triste vicenda. Dettaglio che purtroppo accomuna tantissime vittime di scippi e rapine, specialmente se queste sono in età avanzata. “Mio padre è da ieri che non parla ‘perché si sente in colpa’”, ha spiegato Corsi, concludendo il suo post con un sonoro “Ma non vi fate schifo?”.

Tv

La carriera televisiva è iniziata per Gabriele Corsi nella serie tv Carabinieri. Entrò poi nel Trio Medusa e con i suoi compagni partecipò a Quelli che il Calcio e Le Iene. Andò poi a lavorare per Radio Deejay e fino al 2015 tenne anche un blog per Il Fatto Quotidiano. Nel 2016 si spostò sui Real Time, dove condusse Take me out – Esci con me e poi nel 2017 Piccoli Giganti. Al momento è alle prese con la conduzione di due programmi: Deal with It – Stai al gioco sul Canale 9 e Il Contadino Cerca moglie edizione 2021.

Altri programmi da lui condotti sono e sono stati: