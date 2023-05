Eurovision Song Contest 2023: conduttori, scaletta degli artisti e canzoni, ospite, dove vedere in tv e streaming

Eurovision Song Contest 2023 arriva con tre serate e si parte con la prima semifinale martedì 9 maggio 2023. L’evento sarà trasmesso anche sui canali Rai con l’Italia rappresentata dall’ultimo vincitore di Sanremo Marco Mengoni. La finale è in programma sabato 13 maggio.

Eurovision Song Contest 2023: conduttori, scaletta degli artisti e canzoni

Martedì 9 maggio la manifestazione prende il via con la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest in diretta da Liverpool. La seconda semifinale va in onda giovedì 11 maggio. I conduttori dell’evento sul palco della Liverpool Arena sono Hannah Waddingham, volto di Ted Lasso, serie tv di Apple Tv+, Alesha Dixon e la cantante ucraina Julia Sanina. Per l’Italia ci sarà Marco Mengoni presenterà un estratto di Due Vite fuori concorso come Lord of the Lost per la Germania con Blood & Glitter, La Zarra con Evidement per la Francia. Questa la scaletta dei 15 paesi della semifinale di stasera (non in ordine di uscita):

Norvegia – Alessandra con Queen of Kings

– Alessandra con Malta – The Busker con Dance (Our Own Party)

– The Busker con Serbia – Luke Black con Samo mi e spava

– Luke Black con Lettonia – Sudden Lights con Aija

– Sudden Lights con Portogallo – Mimicat con Al Coraçao

– Mimicat con Irlanda – Wild Youth con We Are One

– Wild Youth con Croazia – Let 3 con Mama sc!

– Let 3 con Svizzera – Remo Forrer con Watergun

– Remo Forrer con Israele – Noa Kirel con Unicorn

– Noa Kirel con Moldavia – Pasha Parfeni con Soarele si Luna

– Pasha Parfeni con Svezia – Loreen con Tatoo

– Loreen con Azerbaigian – TaraiTaranx con Tell Me More

– TaraiTaranx con Cechia – Vesna con My Sister’s Crown

– Vesna con Paesi Bassi – Mia Nicolai & Dion Cooper con Burning Daylight

– Mia Nicolai & Dion Cooper con Finlandia – Kaarjia con Cha cha cha

Dove vedere in tv e streaming. Chi è l’ospite della semifinale?

La semifinale di martedì 9 maggio va in onda in Italia alle ore 21:00 su Rai 2, in streaming su RaiPlay e su Rai Radio 2. Il commento italiano dell’evento è affidato a Gabriele Corsi e Mara Maionchi. Mentre l’ospite della semifinale è Rita Ora che presenterà un medley di alcuni suoi successi. L’artista detiene il record di singoli nella Top 10 britannica per una cantante donna britannica, ha inoltre 10 miliardi di ascolti in streaming. Rita Ora canterà anche Praising You il suo nuovo singolo.