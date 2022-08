D’Iva su Canale 5: puntate ed ospiti del programma condotto da Iva Zanicchi

D’Iva su Canale 5: la Mediaset in questo mese di agosto ha deciso di mandare in onda le due puntate del programma in onore di Iva Zanicchi. La cantante che è anche conduttrice in quest’occasione è protagonista insieme alla sua musica e ai suoi amici dello spettacolo.

D’Iva su Canale 5: puntate

D’Iva è un programma musicale targato Mediaset e condotto dalla cantante Iva Zanicchi. L’evento è composto da due puntate andate in onda su Canale 5 già nell’autunno del 2021.

Dopo la prima puntata mandata in replica il 15 agosto 2022, nella seconda, sempre in replica in prima serata su Canale 5, al centro ci sarà Gerry Scotti a esibirsi con Iva Zanicchi e Rita Pavoni. Un trio particolare che ripercorrerà alcuni momenti del percorso artistico delle due grandi cantanti.

Con queste due puntate, Mediaset ha voluto celebrare la carriera ma anche la vita della cantante. Nelle due serate D’Iva, l’artista dimostra tutto quelle che per lei è importante.

Non soltanto la musica e lo spettacolo, ma anche i sentimenti, le amicizie, i rapporti con gli altri protagonisti del suo mondo, la televisione, le abitudini, la famiglia. “A Mediaset con questo show hanno voluto premiarmi, fanno bene a festeggiarmi: meglio farlo prima che dopo! Canto anche dal vivo, che è sempre meglio che dal morto! In questo show mi racconterà come forse non ho mai fatto prima”. ha raccontato la cantante a proposito del programma.

Gli ospiti del programma condotto da Iva Zanicchi

La prima puntata, andata in onda il 15 agosto, ha avuto i seguenti ospiti: Orietta Berti, Andrea Pucci, Fausto Leali, Silvia Toffanin, Gigi D’Alessio, Bianca Atzei, Anna Tatangelo. La seconda puntata invece in onda lunedì 22 agosto ci saranno i seguenti ospiti: Rosario Flores, Rita Pavone, Gerry Scotti, Romina Power, Fausto Leali, Lola Ponce, Cristiano Malgioglio, Virginia Catellani. Oltre che su canale 5, ci sarà sempre la possibilità di seguire lo show dalle ore 21.20 e in diretta streaming su Mediaset Infinity.

LEGGI ANCHE: Fabrizio Moro a Finale di Pollina 22 agosto: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto