Nubifragio, Milano è al lavoro per contare i danni del violento maltempo che si è abbattuto stanotte sulla città. Ecco le prime parole del sindaco di Milano Beppe Sala.

Nubifragio Milano, Sala: “Il Vento in città ha superato i 100km/h. Diversi i danni, siamo al lavoro”

Milano in ginocchio dopo il violento maltempo della notte. Chicchi di grandine e violente raffiche di vento hanno invaso la città, attorno alle 4 di notte, e hanno provocato la caduta di diversi alberi. “Ho visto nella mia vita passare 65 estati ma non ho mai mai visto una cosa così – ha detto Beppe Sala – il cambiamento climatico sta cambiando la nostra vita, non possiamo più fare finta di niente” ha detto il sindaco in un video, specificando che in città il vento ha superato i “100 km/h”.

Milano, i danni al Castello Sforzesco

Beppe Sala ha poi specificato i danni al Castello Sforzesco, attualmente chiuso per precauzione. “La situazione non è semplice – ha detto il primo cittadino – ma vi assicuro che il personale sta lavorando senza sosta da stanotte. Abbiamo ricevuto centinaia di richieste di intervento per allagamenti, alberi caduti e ora dobbiamo pensare a rimuoverli ma anche a verificare lo stato di quelli pericolanti. Ci sono scuole scoperchiate e tegole cadute dal Castello, che è ora chiuso per precauzione. Non sappiamo quanto tempo ci vorrà per ripristinare la situazione”.

Disagi per tram e filobus

Per quanto riguarda il trasporto pubblico dopo il nubifragio di Milano, “per la metro ci sono meno problemi, mentre problemi maggiori riguardano la circolazione stradale e dei mezzi di superficie Atm, filobus e tram. Ci sono infatti due depositi Atm senza corrente elettrica e i mezzi non possono uscire”.