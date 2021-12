Chi è Foxy John, voce di «Ballando con le stelle»

Chi è Foxy John, presta l’inconfondibile voce con accento americano che è diventata famosa al programma di danza Ballando con le stelle in onda su Rai 1.

Chi è Foxy John, vita privata

John Villa ha 75 anni: è nato ad Assisi, in provincia di Perugia, il 22 giugno 1943. Da piccolo ha viaggiato moltissimo poiché il padre è un vice console italiano. A due anni si è trasferito a Panama, nel settembre del 1947 a Santo Domingo, poi a San Francisco, ad Atlanta. Si sposta ancora, crescendo tra gli USA e Roma. Ha conseguito la laurea in Business Administration nel 1966, ad Atlanta dove, contrario alla guerra del Vietnam, nel 1967, sceglie di insegnare Economia, Matematica e Spagnolo al liceo Villa Rica High School. Tra il 1968 e il 1975 ha lavorato come rappresentante di prodotti di bellezza, occupandosi allo stesso tempo anche di pubblicità televisiva. Così sono iniziate le sue prime esperienze con la tv locale di Ted Turner.

In Italia diventa un voce inconfondibile in tante radio e in diversi programmi radiofonici. Tra il 1979 e il 1981 ha condotto su Rai Radio 2 la Hit Parade e Dischi Caldi. Presenta Disco Estate, Disco Inverno e la Festa dell’Amicizia. Ha preso parte a Disco Ring su Rai 1, con la regia di Gianni Boncompagni; ha prodotto la sigla del Festival di Sanremo presentato da Claudio Cecchetto.

All’anagrafe è registrato come Giovanni Francesco Villa. Lui stesso spiega l’origine del suo nome d’arte: “Feci il primo provino a Radio Elle, andò bene e quando mi chiesero quale fosse il mio nome d’arte mi ispirai all’ambasciatore statunitense in Italia, John Anthony Volpe e a Cayote McCloud, il mio riferimento radiofonico americano”.

Foxy John, voce di «Ballando con le stelle»

Foxy John non ha prestato la sua voce solo alla radio ma ha fatto il salto anche sul piccolo schermo. Infatti, dal 2005 a oggi la sua inconfondibile voce, dall’accento tipicamente americano, continua a far diventare cult le votazioni della giuria nel programma di musica e danza di Ballando Con Le Stelle in onda su Rai 1.