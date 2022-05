Chi è Folco Terzani, figlio del giornalista Tiziano Terzani

Folco Terzani è uno scrittore, figlio del noto giornalista Tiziano Terzani.

Sarà ospite di Serena Bortone lunedì 2 maggio 2022.

Chi è Folco Terzani

Folco Terzani, nato il 23 agosto 1969, è figlio del giornalista e scrittore Tiziano Terzani. Da piccolo trascorre la sua infanzia nei paesi in cui il papà è inviato (in viaggio tra Singapore, Hong Kong, Pechino, Tokyo, Bangkok, Nuova Delhi). Ha frequentato le sue scuole in Cina, per poi laurearsi in Lettere Moderne all’Università di Cambridge.

Successivamente si iscrive alla New York University Film School e uno dei primi documentari girati è Il primo amore di Madre Teresa.

Chi era Tiziano Terzani, padre di Folco

Per quanto riguarda Tiziano Terzani, papà di Folco, possiamo dire che è stato un importante giornalista e scrittore che arrivò ad essere firma di importanti quotidiani come il Messaggero, l’Espresso, La Repubblica. Nato Firenze nel 1939 e morto nel 2004, è stato un famosissimo inviato che in carriera ha lavorato in Sud Africa, a Singapore e in diversi altri paesi facendo bellissimi reportage.

Libri

Nel 2006 ha curato il libro del padre La fine è il mio inizio mentre nel 2011 ha scritto un libro, A piedi nudi sulla terra. Per Longanesi Il cane il lupo e dio (2017).