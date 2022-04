Massimo Cannoletta: oggi, moglie, famiglia, laurea, quando ha vinto all’Eredità

Massimo Cannoletta è il famoso ex campione del programma L'Eredità. Dopo, si è inserito in diversi programmi televisivi.

Massimo Cannoletta è stato il campione del programma L’Eredità, portando a casa una grossa cifra. In seguito, è riuscito ad inserirsi in alcuni programmi televisivi, legati al mondo dello spettacolo e della cultura.

Massimo Cannoletta: oggi

Massimo Cannoletta è nato a Lecce nel 1974. Parla 5 lingue, ha viaggiato tantissimo a bordo di una nave da crociera. Oggi, dopo la vittoria all’Eredità, uno degli ospiti fissi del programma Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone.

Non solo ma anche a Citofonare Rai2, la trasmissione di Simona Ventura e Paola Perego.

Massimo Cannoletta: moglie e famiglia

Poche notizie ci sono riguardo la sua vita privata. L’ex campione di Eredità non sembra avere moglie e nemmeno figli, almeno rispetto alle notizie conosciute.

Massimo Cannoletta: laurea

Si è laureato in Scienze Politiche ma come mestiere da diversi anni fa il divulgatore storico, artistico e musicale. Oltre ad essere un divulgatore ed opinionista in televisione, cura anche anche un podcast, dal titolo Massimo 20 in cui si occupa di arte e cultura.

Quando ha vinto all’Eredità

Il suo nome è legato alla trasmissione dell’Eredità, perché ne è stato il campione e ha incassato circa 200mila euro. La sua esperienza da campione è durata due mesi, tempo in cui si è fatto conoscere dal pubblico e dal mondo televisivo. Sul conduttore Flavio Insinna, ha dichiarato: “una persona con un’energia favolosa, ha gli occhi buoni, un gentiluomo di altri tempi. Non è la persona che diventa simpatica quando si accende la luce rossa: quando arriva lui è veramente festa”.