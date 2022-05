Chi è Filippa Lagerback, volto di “Che tempo che fa”: marito, figlia, tv

Filippa Lagerback è una ex modella svedese e conduttrice televisiva di "Che tempo che Fa" assieme a Fabio Fazio

Marika Filippa Lagerbäck, conosciuta come Filippa Lagerback, è una conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella svedese naturalizzata italiana. Attualmente è alla guida di Che tempo che fa assieme a Fabio Fazio.

Nel 2022 interpreta se stessa in Belli ciao, film di Pio e Amedeo.

Chi è Filippa Lagerback

Filippa Lagerback, nata il 21 settembre 1973, è una ex modella svedese e conduttrice televisiva di Che tempo che Fa assieme a Fabio Fazio. La sua carriera inizia come fotomodella e grazie allo spot pubblicitario della birra Peroni e altri lavori inizia a farsi notare negli anni ’90 come volto tv.

Nel 1996 esordisce al cinema nel film di Giovanni Veronesi Silenzio…si nasce e nel 1998-1999 la si vede in televisione accanto a Fiorello nel pre-serale Superboll su Canale 5.

La carriera in tv

Negli anni 2000, Filippa ha condotto Strano ma vero con Gene Gnocchi e Cristina Parodi su Italia 1. Nel 2001 ha poi condotto il programma musicale Controvento su Italia 1 e poi ha presentato Circo Massimo su Rai 3.

A partire dalla primavera del 2005 assiste Fabio Fazio nel talk show Che tempo che fa, introducendo gli ospiti che vengono intervistati durante la puntata.

Vita privata e proposta di matrimonio al GfVip

Filippa Lagerback dal 2001 è legata al presentatore radio-televisivo Daniele Bossari e insieme hanno avuto una figlia, Stella. Nel novembre 2017, durante la semifinale del Grande Fratello Vip, Bossari ha fatto alla Lagerbäck la proposta di matrimonio, che lei ha accettato.

Le nozze si sono poi svolte a Varese a Villa Ponti nel giugno 2018.