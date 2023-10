Amelia Villano, chi è l’imitatrice di Belen Rodriguez: vita privata, carriera, The Voice

Chi è Amelia Villano, vocalist, speaker radiofonica ed imitatrice di Belen Rodriguez. Scopriamo qualche informazione in più sulla sua carriera e vita privata. Cosa sappiamo di lei?

Nata ad Alife, in provincia di Caserta, Amelia Villano ha 27 anni ed è una nota speaker e vocalist radiofonica, celebre sul web anche per la sua imitazione di Belen Rodriguez, che le è valsa un invito come quarto giudice all’edizione 2023 del Tale e Quale Show. Diplomata come tecnico di moda, ha portato avanti in parallelo le sue passioni per il canto e per la danza. Si avvicina al mondo dello spettacolo nel 2015, quando partecipa al talent show The Voice of Italy. In seguito continua a studiare teatro e recitazione presso l’Accademia Artisti di Milano. Oggi si è fatta strada nel mondo della radio, lavorando come speaker per RTL 102.5 ed ha ottenuto un vasto seguito sui social network, con oltre 100mila follower su Instagram ed oltre 360mila su TikTok. Nel 2020 Amelia Villano fa il suo esordio come cantante con il suo primo singolo The Light is On.

Vita privata e sentimentale

Le informazioni circa la vita privata e sentimentale di Amelia Villano, per il momento, sono molto limitate. Non è noto al momento se la speaker sia fidanzata o single, anche se spiccano alcune indiscrezioni del 2022 che ipotizzavano un suo flirt con Eros Ramazzotti. I diretti interessati non hanno mai confermato queste voci di corridoio.