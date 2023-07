Clotilde Courau, chi è la moglie di Emanuele Filiberto: vita privata, carriera, figli

Chi è Clotilde Courau, moglie di Emanuele Filiberto. Celebre attrice francese, è sposata con il principe da quasi vent’anni. Scopriamo qualche informazione in più sulla sua carriera e vita privata. Cosa sappiamo di lei?

Chi è Clotilde Courau, moglie di Emanuele Filiberto: vita privata e carriera

Nata a Levallois-Perret, in Francia, il 3 aprile 1969, Clotilde Courauè una nota attrice, famosa in Italia soprattutto in quanto moglie di Emanuele Filiberto di Savoia. Si è formata artisticamente a Parigi, tra il Cours Simon, la scuola d’arte drammatica Cours Florent e la scuola nazionale di teatro École de la rue Blanche. Nel corso della sua carriera ha recitato in moltissimi film e serie televisive francesi. Il suo esordio al cinema nel 1990 in Le Petit Criminel le è valso il premio come miglior attrice al Festival del Cinema di Berlino. Tra i suoi film più famosi si ricordano Élisa, La Vie en rose, …Non ci posso credere, All’ombra delle donne, Benedetta e il più recente L’Été dernier. In Italia ha recitato anche in un piccolo cameo in Camera Cafe e nella miniserie Mediaset La signora delle camelie.

Vita privata, i figli e le voci di crisi: cosa è successo?

Sposata con il Principe di Savoia dal 25 settembre 2003, Clotilde Courau è la madre delle sue due figlie: Vittoria di Savoia, nata nel 2003, e Luisa di Savoia, nata nel 2006. Il matrimonio con Emanuele Filiberto le è valso i titoli di Principessa di Savoia, di Piemonte e di Venezia oltre che il trattamento di Altezza Reale. “Con Emanuele siamo diversi profondamente.” -aveva affermato Clotilde in un’intervista concessa ad Oggi- “Ma allo stesso tempo siamo sinceramente uniti. Abbiamo due figlie stupende e siamo una famiglia. Aiutarle a costruire un futuro è importantissimo per noi due. La vita non è una favola, ma una lotta. E chi come noi vive nella realtà lo sa molto bene”.

Dopo vent’anni insieme, tuttavia, secondo alcune voci di corridoio il rapporto tra Clotilde ed Emanuele Filiberto pare sia finito in crisi. Dietro questi pettegolezzi ci sono una serie di foto pubblicate da Diva e Donna, che vedono il Principe baciare un’altra donna, Nadia Lanfranconi, cantante ed ex compagna di Mel Gibson. Già in passato Emanuele Filiberto aveva ammesso di non essere stato molto fedele a sua moglie in passato. “Potrei aver tradito mia moglie, chi non lo ha fatto?” -spiegava in un confronto con Maurizio Costanzo– “Ma ho un grande rispetto per lei, è una grande donna e una grande mamma”. A sua detta il loro rapporto è durato così a lungo anche grazie alla scelta di vivere separati e alla volontà di raggiungere compromessi. Riusciranno a superare anche quest’ultimo scoglio?