Belve, Stefania Nobile contro Francesca Fagnani: “Basta con i disagiati”

Belve, Stefania Nobile contro Francesca Fagnani

Nella puntata di martedì 10 ottobre a Belve è stata ospite Stefania Nobile, la figlia di Wanna Marchi. La conduttrice Francesca Fagnani non ha avuto vita semplice durante l’intervista che si è sviluppata su toni abbastanza accesi.

Parole dure: “Basta con i disagiati”

“Alla lotteria italia vince uno, e allora gli altri? Non sono coglioni?”, dice Nobile. Fagnani ribatte: “Non entrano in tabaccheria e c’è la minaccia del malocchio. “Nemmeno da noi c’era minaccia. Se io le dico che lei ha il malocchio e le chiedo un tot di soldi, se me li dà è una cogliona, se mette giù è una furba. Basta con i disagiati”, insiste Nobile, che non accetta repliche: “Dico basta perché non erano disagiati“. Fagnani fa notare che, a rischiare, erano soprattutto persone fragili e vulnerabili: “Non è che io devo provvedere all’ingenuità”, dice Nobile. Il duello va avanti tra “avete giocato sulla fragilità” evidenziato dalla conduttrice e il salvataggio in corner di Nobile: “Eh ma tanto sempre qui arriviamo”.

Si affronta, poi, il tema dei metodi di vendita di Wanna Marchi e Stefania Nobile: tecniche anche offensive, dice Fagnani. “Non offensive, realiste”, la replica. La conduttrice ricorda che le due televenditrici apostrofavano i telespettatori con ‘fate schifo’: “Vogliamo dire che son belli? li mettevamo davanti allo specchio”, replica l’ospite, che risponde anche alle domande sulle vicende giudiziarie e i processi. “A loro non interessava arrestare due che facevano questo, interessava arrestare Wanna Marchi perché fa notizia, è diverso: 15 novembre, 24 gennaio arrestate, subito. Ma neanche per uno stupratore seriale si muovono così”.

Stefania Nobile racconta del doppio matrimonio a Miami lo stesso giorno di sua madre, e confessa: “Era giusto perché ci ha dato tanti soldi un giornale per fare il matrimonio, questa è la verità. Abbiamo fatto il matrimonio con la consapevolezza che non trascrivendolo qua non valeva niente”. Sulla validità del matrimonio risponde così la Nobile: “Il matrimonio è vero, nello stato della Florida io sono sposata”. La conduttrice insiste: “Quanto vi hanno dato per il matrimonio?”. “Cinquanta milioni di lire a testa”.