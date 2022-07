Selvaggia Lucarelli attacca Ilary Blasi: ecco le parole contro la conduttrice

Selvaggia Lucarelli attacca Ilary Blasi dopo la sua smentita negli studi di Verissimo. Parole pesanti quelle della Lucarelli nei confronti della conduttrice che nella serata dell’11 luglio 2022 ha annunciato ufficialmente la separazione da Totti.

Selvaggia Lucarelli attacca Ilary Blasi

Selvaggia Lucarelli ritorna sulla smentita dopo il primo gossip che parlava della rottura tra Ilary Blasi e Totti. La conduttrice de L‘Isola dei Famosi aveva smentito, ospite dell’amica Silvia Toffanin a Verissimo: “Non era il solito gossip ma una notizia certa.

Poi è durato tutto tre giorni ma la cosa vergognosa è stata che persino quotidiani nazionali che dovrebbero avere credibilità l’hanno data per certa e hanno fatto una grande figura di merd*”. Blasi aveva sottolineato: “Poi fa la smentita e dicono che la smentita sia debole. A noi è sembrata debole solo la loro illazione. I paparazzi le fanno le foto. Ma non c’è altro. Quindi cosa accade? Si passa al patrimonio, non ci separiamo ma per i soldi… Infine dopo la bufera si calma tutto”.

Le parole contro la conduttrice

Selvaggia Lucarelli ha attaccato l’ormai ex moglie di Totti su Instagram e Twitter: “Ricordo Ilary Blasi furiosa a Verissimo per le “false” notizie sul suo matrimonio in crisi mentre faceva nomi di giornali e “hanno fatto una figura di m***a”. O si è trattata di una profezia auto-avverante o i giornali erano bene informati, a quanto pare”. La scorsa primavera la giornalista aveva storto il naso davanti alla video smentita di Totti: “Mettiamo in mezzo i bambini così magari i giornalisti si calmano. Se è tutto falso non si smentisce.

Si querela”.

