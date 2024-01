The Floor – Ne rimarrà solo uno con i The Jackal: dove vedere e di cosa si tratta

The Floor - Ne rimarrà solo uno è il nuovo programma della Rai lanciato nel nuovo anno come novità assoluta in Italia.

The Floor – Ne rimarrà solo uno è il titolo del nuovo programma che arriva da martedì 2 gennaio alle 21.20 su Rai 2. Come conduttori sono stati scelti Ciro Priello e Fabio Balsamo che fanno parte del gruppo dei “The Jackal”. “Cento concorrenti si affrontano in duelli a domande su un gigantesco pavimento a LED da conquistare. Ogni riquadro rappresenta un campo di conoscenza e più il gioco avanza, più si alza la posta in gioco”. Il programma può essere seguito anche in streaming sull’app di RaiPlay.

La descrizione del programma viene pubblicata dalla Rai. Si tratta di un “quiz inedito in Italia, ma già riconosciuto quale fenomeno televisivo internazionale. In Olanda, dov’è stato lanciato, è entrato nella top 10 dei programmi più visti della stagione 2023. E’ uno show di cultura generale per tutta la famiglia: i protagonisti saranno esperti della materia che ritengono essere la propria specializzazione. Dalle più impegnative alle più bizzarre: modi di dire, proverbi, personaggi dei film, monumenti, città, personaggi dei cartoni animati, sport, eventi storici, animali, film, brani musicali etc. I ‘duellanti’ si sfideranno sulla materia dello sfidante scelto. Alla fine di ogni puntata, il concorrente che avrà conquistato più riquadri vincerà un premio in denaro, Il concorrente che dopo 6 puntate e 99 duelli riuscirà a conquistare l’intero campo da gioco, si aggiudicherà poi il montepremi di 100 mila euro”.