Oroscopo Settimanale Paolo Fox 9-15 ottobre, tutte le previsioni

Ecco l'oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 9 al 15 ottobre per tutti i segni.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo settimanale 9-15 ottobre, le previsioni per tutti i segni

Il freddo autunnale scuote gli appassionati di astrologia, che hanno sempre lo sguardo rivolto al futuro. Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Quali sfide e quali fortune ci aspettano in questi freschi giorni di ottobre? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 9 al 15 di ottobre?

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 9-15 ottobre

È il momento di provare i propri sentimenti per i nati nell’Ariete. Troppe parole, pochi fatti da parte vostra negli ultimi tempi, sia dal punto di vista sentimentale che professionale. Rimboccatevi le maniche, ci vorrà molto impegno per recuperare il terreno perduto. Mettete in chiaro che il vostro amore non è un semplice passatempo, ma che siete qui per restare.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 9-15 ottobre

Tanta ansia e tensione nella vita dei nati nel Toro. Avete paura che la situazione vi sfugga di mano e per questo vi ritrovate spesso a camminare sulle uova, nella speranza di non disturbare nessuno. Non andrete da nessuna parte senza schierarvi apertamente da una parte o dall’altra. È ora di alzare la testa e di farsi rispettare, basta con i finti sorrisi.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 9-15 ottobre

I nati nei Gemelli dovranno dare un lungo sguardo alla propria vita. Non potete andare avanti per inerzia, è arrivata l’ora di mischiare un po’ le carte. Una ventata di novità vi porterà sulla strada giusta per evitare che la noia deteriori i vostri rapporti amorosi e professionali. Reinventatevi, rinnovatevi, mettetevi in gioco: fate di tutto per costruire una versione migliorata di voi stessi.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 9-15 ottobre

L’amore guida i nati nel Cancro verso un periodo di serenità. Il lavoro è la solita spina nel fianco, ma Venere vi sorride e si vede. Questa settimana è il periodo perfetto per rimettersi sul mercato o per riconfermare un sentimento potente: sono giorni di conferme e di validazione interiore. Non nascondetevi nel vostro guscio, mostrate a chi amate chi siete davvero.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 9-15 ottobre

Si borbotta in casa dei nati nel Leone, poco fortunati negli affari di cuore. Nulla sembra durare a lungo di recente, c’è sempre qualche postilla o qualche dettaglio nascosto che vi fa allontanare dai vostri spasimanti. Non accontentatevi, ma cercate anche di fare un po’ di autocritica. Riflettete un po’ su quanto è davvero sotto il vostro controllo sia in amore che sul lavoro.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 9-15 ottobre

Si guarda al futuro in casa dei nati nella Vergine. Avete grandi ambizioni e i mezzi giusti per renderle realtà. Non perdete di vista il presente, cercate di dare la priorità a delle basi concrete e solide per i vostri obiettivi. Anche in amore rischiate di guardare un po’ troppo avanti, ignorando segnali ovvi a due passi da voi. Un bagno di umiltà vi riporterà nella direzione giusta.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 9-15 ottobre

I nati nella Bilancia sono pronti a rimettersi in carreggiata. Dopo un periodo di sbandamento, avete ripreso le redini della vostra vita, guidati da un’aura di determinazione ed entusiasmo. L’amore vi sfugge tra le dita, litigarello e capriccioso come sempre. L’indifferenza è il miglior disprezzo, non fatevi trascinare al livello di chi vuole trasformare tutto in una competizione.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 9-15 ottobre

Venere accende la settimana dei nati nello Scorpione. Il pianeta dell’amore vi dona un maggior senso di consapevolezza dei vostri mezzi e delle vostre qualità, della vostra capacità di essere amati. Non abbiate paura di mettervi in mostra, di sgomitare per trovare il vostro angolino di luce. Avete molto da dare, dovete solo trovare gli occhi giusti in grado di vederlo.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 9-15 ottobre

Sempre più complicati gli affari di cuore dei nati nel Sagittario. I legami saldi si rafforzano ancor di più, quelli più fragili cedono sotto la pressione di un cielo ostile. Potreste consolarvi grazie ad un ritorno inaspettato, nostalgico quanto piccante, che sarà molto difficile da resistere. Guardatevi dentro, riflettete al meglio su voi stessi: di cosa avete davvero bisogno adesso?

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 9-15 ottobre

I nati nel Capricorno cercano disperatamente una cura per la noia. Pochi avvenimenti di spicco, in positivo o negativo, in questi freddi giorni di ottobre. Vi sentite irrequieti, sovraccarichi di energia, avete bisogno di una valvola di sfogo per non esplodere. Il cuore potrebbe portarvi nella direzione giusta, ma anche sul lavoro potrebbero aprirsi strade molto intriganti.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 9-15 ottobre

Gli imprevisti infastidiscono non poco i nati nell’Acquario. I vostri castelli di carte sono facili da far crollare, alla minima brezza mandata dagli astri vi ritrovate a ricominciare da capo. L’influsso nefasto del cielo di questi giorni non fa che alimentare sempre più un senso di frustrazione che potrebbe portarvi a creare fratture molto gravi. Cercate di sfogare in modo più costruttivo i vostri sentimenti negativi.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 9-15 ottobre

Relax è la parola d’ordine per i nati nei Pesci. Avete bisogno di dedicare del tempo a voi stessi, ai vostri cari e ai vostri amici. Avrete diverse occasioni per ritagliarvi il giusto tempo con le persone a voi vicine, a patto di non creare favoritismi inutili. Avete tanti, troppi dubbi in testa su situazioni che non dipendono da voi: cercate di metter da parte le manie di controllo almeno per un po’.