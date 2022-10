Chi è Edoardo Rixi, deputato Lega ed candidato Ministro: carriera e vita privata

Chi è Edoardo Rixi, deputato Lega ed ex Viceministro delle Infrastrutture. Tutto sulla carriera e vita privata del politico.

Chi è Edoardo Rixi, carriera e vita privata del deputato della Lega

Nato a Genova l’8 giugno 1974, Edoardo Rixi ha 48 anni ed è un politico italiano, deputato per la Lega. Laureato in Economia all’Università di Genova, ha integrato la sua formazione professionale nel 2014 con un Master in Pubblica Amministrazione alla SDA Bocconi.

Prima di entrare in politica, ha lavorato in ambito commerciale per diverse case di moda legate alla stilista Roberta Di Camerino.

Nel 2002 viene eletto consigliere comunale a Genova tra le fila della Lega e ricopre il ruolo di capogruppo fino al 2007. Diventa consigliere regionale in Liguria nel 2010, rinunciando alla sua prima poltrona da deputato, ottenuta da primo non eletto dopo la scomparsa di Maurizio Balocchi. Negli anni successivi ricopre i ruoli di segretario federale della Lega, dal 2014 al 2016 e Assessore regionale allo Sviluppo economico e Imprenditoria in Liguria.

Nel 2018 Edoardo Rixi viene eletto alla Camera e ottiene un ruolo nel governo gialloverde: viene nominato Viceministro alle delle infrastrutture e trasporti del Conte I. Si dimette dalla posizione nel 2019, in seguito alla condanna nell’ambito dell’indagine Spese Pazze, poi capovolta in appello nel 2021. Dopo la rielezione alla Camera di Rixi alle elezioni anticipate 2022, è considerato uno dei principali candidati della Lega per la posizione di Ministro delle Infrastrutture.

Vita privata: moglie, figli

Edoardo Rixi è sposato dal 2015 con Marzia Vita, responsabile della comunicazione della catena di gioiellerie Oscar Life. Nel giorno dello sposalizio, tra gli invitati, c’erano anche anche il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, e il segretario della Lega Matteo Salvini. La coppia ha avuto un figlio nel 2018, il piccolo Damiano. Rixi ne da l’annuncio su Facebook: “La Pasqua quest’anno mi ha portato la gioia più grande della mia vita”.