Rebecca Maude, chi è la fidanzata di Timothée Chalamet?

Chi è Rebecca Maude, la fidanzata di Timothée Chalamet? La vita amorosa del giovane attore statunitense classe 1995 stuzzica la curiosità dei suoi fan in tutto il globo. Secondo alcune voci di corridoio, la nuova fiamma di Chalamet è proprio la modella di Elite.

Chi è Rebecca Maude, l’affascinante modella e presunta fidanzata di Timothée Chalamet

Negli ultimi anni Timothée Chalamet si è rapidamente conquistato un posto nel cuore degli appassionati di cinema e dei fan delle star.

L’affascinante attore 26enne è molto legato al suo pubblico, ma è anche particolarmente riservato per quanto riguarda la sua vita privata. Anche per questo motivo si è creata molta curiosità attorno alle sue potenziali pretendenti. Secondo alcune voci di corridoio vicine all’attore, Chalamet avrebbe una nuova fiamma misteriosa. Si tratterebbe della giovane Rebecca Maude, affascinante modella sotto contratto con l’agenzia Elite. I fan più sfegatati di Chalamet avrebbero identificato Maude come la ragazza non identificata a cui l’attore ha dato un bacio al Coachella lo scorso aprile.

Secondo il popolo del web, l’outfit della ragazza protagonista dei video del Coachella corrisponderebbe a quelli indossati dalla modella proprio in quei giorni, come mostrato in alcune sue storie.

Rebecca Maude, quanto c’è di vero? Il profilo Instagram racconta un’altra storia…

Ma cosa ne pensa la diretta interessata? Dal suo profilo Instagram si legge una storia ben diversa da quella raccontata dagli appassionati di gossip. La descrizione del profilo di Rebecca Maude è infatti chiarissima: “Sono nuova qui! Single e pronta a restare single!“. Tutto un malinteso dunque? O un tentativo di proteggere la privacy del ben più noto fidanzato? Solo il tempo ci dirà la verità.